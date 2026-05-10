Yapay zeka çılgınlığı çip hisselerini uçurdu: Dot-com balonu endişesi geri döndü

Yapay zekaya yönelik devasa talep, küresel piyasalarda çip şirketlerini tarihi bir rallinin merkezine taşıdı.

Bir yıl önce krizle anılan Intel hisseleri bu yıl yüzde 239 yükselirken, 26 yıl sonra ilk rekorunu kırdı ve ardından bu rekoru da aştı. Sandisk hisseleri yüzde 558 artarken, Güney Kore'nin en büyük borsa endeksi neredeyse ikiye katlandı. S&P 500'deki yarı iletken şirketleri de sadece son altı haftada piyasa değerlerine 3,8 trilyon dolar ekledi.

Yapay zeka şirketlerinin giderek artan işlem gücü ihtiyacı bellek çipleri ve Intel CPU'ları gibi her türlü yarı iletkeni de kapsayacak şekilde genişlerken, rekor düzeyde kar açıklayan çip üreticilerinin önümüzdeki yıl için de iyimser tahminlerde bulunması yatırımcı iştahını artırdı.

Dot-com travması

Ancak çip üreticilerinin hisselerinde görülen sert yükselişler dot-com travmasını da yeniden gün yüzüne çıkardı. Bazı analistler, yapay zekanın yarattığı talep patlamasının gerçek olduğunu kabul ederken, dot-com dönemine olan benzerliklerin de göz ardı edilemeyecek kadar belirgin hale geldiği konusunda uyarıyor.

Öte yandan dot-com krizinden farklı olarak bu kez şirketler gerçek ve hızlı büyüyen kârlar açıklıyor. Özellikle Micron, Broadcom ve TSMC gibi şirketler büyük kazançlar elde etti. Micron hisseleri yüzde 770 yükselirken, şirketin faaliyet zararından devasa karlılığa geçmesi dikkat çekti.

Bireysel yatırımcılar da bu ralliyi yakalamaya çalışıyor. Interactive Brokers verilerine göre en çok işlem gören hisseler çip üreticileri ve yarı iletken odaklı ETF’lerden oluşuyor.

Çip üreticileri ise kapasitelerini artırmak için acele ediyorlar, ancak bir dizi darboğaz nedeniyle analistler büyük kıtlıkların aylar değil, yıllarca süreceğini öngörüyor. Yatırımcılar da çip kıtlığının yıllarca sürebileceğini ve yapay zekanın şimdilik piyasaların ana itici gücü olmaya devam edeceğini düşünüyor.