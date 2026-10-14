Yapay zeka çip devine rekor getirdi: Siparişler 2030'a uzandı

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Hollandalı çip üretim teknolojileri şirketi ASML, yapay zeka kaynaklı güçlü talebin etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde rekor finansal sonuçlar açıkladı.

Avrupa'nın en değerli şirketi konumundaki ASML'nin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 11,66 milyar euroya yükseldi. Net karı ise neredeyse ikiye katlanarak 4,96 milyar euroya ulaştı ve piyasa beklentilerini aştı.

Yıl sonu beklentisini yükseltti

ASML, güçlü bilançosunun ardından 2026 yılı toplam satış tahminini 43-45 milyar eurodan 44-45 milyar euro aralığına güncelledi. Şirket, son çeyrekte piyasanın 14,19 milyar euroluk beklentisini aşarak 14,2-15,2 milyar euro gelir ve yüzde 57 brüt kar marjı hedefliyor. Ayrıca hisse başına 1,88 euro ara temettü ödeneceği açıklandı.

Üretim kapasitesi her yıl yüzde 30 artırılacak

Küresel litografi pazarında yüzde 94 paya sahip olan ve gelişmiş çip üretiminde kullanılan EUV sistemlerinin tek üreticisi konumundaki ASML, kapasitesini gelecek iki yıl boyunca yıllık yüzde 30 artırmayı planlıyor. Ancak şirket, bu genişlemenin 2027 ve 2028 yıllarındaki müşteri talebini tamamen karşılamaya yetmeyeceğini öngörüyor.

Çip siparişleri 2030'a uzanıyor

ASML Üst Yöneticisi Christophe Fouquet, yapay zeka odaklı talepte yavaşlama işareti görmediklerini belirtti. Fouquet, bazı büyük çip üreticilerinin şimdiden 2029 ve 2030 yıllarına yönelik sipariş planlamasına başladığını söyledi.

Müşterilerle yapılan görüşmelerin 2027'nin ötesine taşındığını vurgulayan Fouquet, şirketin büyüme beklentilerinin güçlü kaldığını ifade etti.