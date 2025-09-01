Yapay zeka destekli ralli senaryosu: Evercore ISI'den Wall Street’in en cesur tahmini!

ABD borsaları için yeni bir yükseliş beklentisi gündeme geldi. Evercore ISI stratejistleri, yapay zekanın dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, S&P 500 endeksinin 2026 yılı sonuna kadar yüzde 20 yükselerek 7.750 puana ulaşabileceğini belirtti.

“AI, internetten daha büyük bir şey”

Evercore ISI Stratejisti Julian Emanuel, yapay zekanın hisse senetlerini ve toplumu yeni zirvelere taşıyan teknolojik devrim olduğunu vurguladı.

Emanuel, “AI, internetten daha büyük bir şey. Henüz benimsenmesi başlarken, üç yıl içinde etkisi toplumun ve endüstrinin tüm kesimlerine ulaştı” dedi.

Bloomberg verilerine göre, bu tahmin Wall Street’in en cesur öngörüsü olarak öne çıkıyor. S&P 500, 2025 yılı içinde şimdiye kadar yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Bu yükselişin arkasında, beklentileri aşan kurumsal kazançlar ve yapay zeka kaynaklı verimlilik artışları bulunuyor.

2025 sonu hedefi 6.250 puan

Emanuel, kısa vadeli beklentilerde ise 2025 sonu için S&P 500 hedefini 6.250 puan olarak revize etti. Bu rakam, mevcut seviye olan 6.460 puanın biraz altında.

İki farklı senaryo

Evercore ISI raporuna göre, 2026 için olası senaryolar geniş bir yelpazeye yayılıyor:

Olumlu senaryo: Yatırımcı ve iş dünyası güveninin artmasıyla endeks 9.000 puana kadar çıkabilir.

Olumsuz senaryo: Enflasyonun devam etmesi ve büyümenin yavaşlaması durumunda endeks 5.000 puana kadar gerileyebilir.

Teknoloji devleri öncülük ediyor

Emanuel, ikinci çeyrekte çift haneli büyüme ve geniş çaplı olumlu sürprizlerin yaşandığını, yükselişin büyük ölçüde Nvidia, Meta ve Microsoft gibi teknoloji devleri tarafından yönlendirildiğini kaydetti. Bu şirketlerin hisseleri yıl başından bu yana en az yüzde 20 değer kazandı.