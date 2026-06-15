Yapay zekâ devleri borsaya hazırlanıyor! OpenAI mı önde, Anthropic mi?

Yapay zekâ alanında son yılların en dikkat çekici rekabeti OpenAI ve Anthropic arasında yaşanıyor. İki şirket hem teknolojik üstünlük hem de geleceğin yapay zekâ sistemlerini geliştirme konusunda kıyasıya yarışırken, şimdi de yatırımcıların radarına girmiş durumda.

DW'nin haberine göre önümüzdeki dönemde yapılacak olası halka arzlar, teknoloji tarihinin en büyük finansal hamlelerinden biri olabilir.

Anthropic halka arz yarışında öne geçti

Claude isimli yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic, halka arz sürecinde rakibinin önüne geçmiş görünüyor. Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gerekli başvuruları yaptığı belirtilirken, OpenAI cephesinde henüz resmi bir adım atılmış değil. OpenAI CEO'su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamalarda halka arz ihtimalini gündeme getirmişti.

Şirket değerlemeleri trilyon dolara yaklaşıyor

Yapay zekâ sektörüne yönelik yatırımcı ilgisi şirketlerin değerlemelerine de yansıyor. Son verilere göre Anthropic'in piyasa değeri yaklaşık 965 milyar dolar seviyesine ulaşırken, OpenAI'ın değeri ise yaklaşık 852 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Analistler, olası halka arzların ardından her iki şirketin de trilyon dolar sınırını aşabileceğini belirtiyor.

Yapay zekâ yatırımları rekor kırıyor

Araştırma şirketlerinin verilerine göre küresel yapay zekâ harcamaları hızla büyümeye devam ediyor. Özellikle veri merkezleri, işlemci altyapıları ve yüksek performanslı bilişim sistemlerine yapılan yatırımlar sektörün büyümesini destekliyor. Yapay zekâ şirketlerinin milyarlarca dolarlık sermayeye ihtiyaç duymasının temel nedeni de bu dev altyapı yatırımları olarak gösteriliyor.

Anthropic'in yükselişi dikkat çekiyor

Son dönemde yatırımcıların gözdesi haline gelen Anthropic, yalnızca birkaç ay içinde değerlemesini katlamayı başardı. Şirketin yeni yatırım turlarında ulaştığı seviyeler, sektörde dengelerin değişmeye başladığı yönündeki yorumları güçlendirdi. Bazı piyasa verilerine göre Anthropic'in değeri zaman zaman OpenAI'ın üzerine çıkmayı başardı.

OpenAI hâlâ sektörün en güçlü oyuncularından biri

ChatGPT ile üretken yapay zekâ devrimini başlatan OpenAI ise hâlâ sektörün en etkili şirketlerinden biri olarak görülüyor. Şirketin ürünleri milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılırken, kurumsal yapay zekâ çözümlerindeki büyümesi de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Trilyon dolarlık kulübe yeni üyeler gelebilir

Bugün dünya genelinde piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde olan şirketlerin sayısı oldukça sınırlı. Ancak yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, OpenAI ve Anthropic'i bu elit gruba katılabilecek en güçlü adaylar arasına taşıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki birkaç yıl, yapay zekâ şirketlerinin finans dünyasındaki ağırlığını daha da artıracak.

Yapay zekâ yarışında yeni dönem

Teknoloji şirketleri arasındaki rekabet artık yalnızca ürün geliştirme veya kullanıcı sayısıyla ölçülmüyor. Sermaye gücü, veri merkezi kapasitesi ve yatırımcı ilgisi de yarışın önemli parçaları haline geldi. OpenAI ve Anthropic arasındaki mücadele, önümüzdeki yıllarda hem teknoloji sektörünün hem de küresel finans piyasalarının en çok konuşulan konularından biri olmaya aday görünüyor.