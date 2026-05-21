JPMorgan daha çok yapay zeka personeli ve daha az bankacı işe alacak

JPMorgan, yapay zeka operasyonlarını genişleterek kurum bünyesindeki geleneksel bankacı pozisyonlarını daralttı. JPMorgan İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon'ın açıklamalarına göre banka, verimliliği artırmak amacıyla teknoloji uzmanlarının istihdamına ağırlık veriyor.

Dimon, Şanghay'daki Çin Zirvesi kapsamında Bloomberg Television'a verdiği mülakatta, belirli kategorilerde daha az bankacı istihdam edileceğini belirtti. Bu teknolojik entegrasyonun çalışanları daha üretken hale getireceğini ifade eden Dimon, sürecin ilerleyen dönemde toplam istihdamı düşüreceğini kaydetti.

Bankanın yıllık yüzde 10 seviyesindeki işten ayrılma oranı, yaklaşık 25 bin ile 30 bin çalışana denk geliyor. Bu veri, istihdamdaki azalmanın kademeli şekilde yönetilmesine zemin hazırlıyor. Toplu işten çıkarmalar yerine personelin yeniden eğitilmesi, farklı departmanlara aktarılması veya erken emeklilik seçeneklerinin sunulması değerlendiriliyor.

Standard Chartered 7 bin pozisyonu kapatıyor

Küresel bankaların yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarını artırmasıyla sektördeki işgücü profili yeniden şekilleniyor. Standard Chartered, daha düşük katma değerli insan sermayesini teknolojiyle değiştirmek amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 7 bin pozisyonu kapatacağını açıkladı. Otomasyona açık finansal alanlarda istihdam daralmaları kaydediliyor.

Sektör analistleri, küresel bankacılık endüstrisinde yapay zeka ve otomasyon yatırımlarının önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.