Yapay zekâ ekonomiye 150 milyar dolar katkı sunacak
Yapay zekânın 2030’a kadar dünya ekonomisine yıllık 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlamasının beklendiğini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Özarar, “Türkiye'nin yapay zekâdan 150 milyar dolarlık bir pay alabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Nagihan KALSIN
Yapay zekâ teknolojileri kullanılarak finansal risklerin en aza indirilmesi ve ekonomik büyümenin hızlandırılması için önemli adımlar atılıyor. TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, “Yapay zekânın ve veri biriminin çağımızın petrolü olduğunun farkındayız.
Dolayısıyla Bakanlık olarak da buna son derece önem veriyoruz. Yapay zekâ, verimliliği artırarak dünya genelinde ekonomik büyümeyi destekliyor. OECD verilerine göre, yapay zekânın 2030'a kadar dünya ekonomisine yıllık 15,7 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Ülkemizi %1 olarak projeksiyon ediyoruz. Dolayısıyla biz de 2030'a kadar 150 milyar dolarlık bir katkı sağlamasını öngörebiliriz” dedi.
1,5 milyon vergi incelemesi
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Risk Analizi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projelerde, finansal dolandırıcılığı önleme ve vergi kayıplarını azaltma konularında büyük başarılar elde edildiğini belirten Özarar, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kapsamlı incelemelerde, yapay zekâ destekli analitik modeller sayesinde 1,5 milyon denetimle toplam 120,4 milyar TL’lik matrah farkı ortaya çıkarıldı. Yapay zekâ sistemleri olmasaydı bu verilerin manuel olarak tespit edilmesi neredeyse imkânsız olacaktı” açıklamasında bulundu.
Yapay zekâyı dolandırıcılık, kayıp ve kaçağın erken tespiti noktasında kullandıklarının altını çizen Özarar, şunları kaydetti: “Akademisyenlerden faydalandık, sektördeki çeşitli oyuncuları dinledik. Dolayısıyla, potansiyel olarak nakit akışının tahmini, risk yönetimi, özellikle farklı manipülasyonlar ve dolandırıcılık tespitlerinde de önemli bir yeri bulunuyor. Bunları kripto parada yaşıyoruz, borsada yaşıyoruz farklı alanlarda yaşıyoruz.
Kayıp kaçağın önlenmesi noktasında dolandırıcılığı yapay zekâ ne kadar erkenden tespit edebilirse biz ona karşı o kadar önlem alırız. Çünkü dolandırıcılığı bir nevi siber güvenlik açığı olarak görüyorum, önleyici önlemler olduktan sonra yarayı telafi etmek çok daha kolay. Bir dolandırıcılık olayı olduktan sonra suçluyu ya da faili bulmaktan çok daha önemli olan anomali tespitini yapmak.
Artık vergi kayıp ve kaçağıyla kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etmek ve bunları önlemek için Genel Müdürlüğümüz ve ekibi son derece yoğun çalışıyorlar. Dolayısıyla, biz ne kadar bu açığı kapatabilirsek, boşluğu kapatabilirsek, kayıt dışını düşürebilirsek zaten o kadar hızlı çözümleri de hayata geçiriyor olacağız.”
133 milyon yeni iş doğacak
Üretim, sağlık, lojistik ve diğer sektörlerdeki otomasyonla verimlilik artışı da sağlanacağı bilgisi aktaran Özarar, “İş gücü ve istihdam bakımından yapay zekânın otomasyonu ve yaygınlaştırılmasıyla bazı iş kolları ortadan kalkarken elbette ki yeni meslekler ve yetenekler talep edilmeye başlanacak. Tabii, McKinsey’e göre de 2030’a kadar 75 milyon iş kaybolurken, 133 milyon yeni işin yapay zekâyla ortaya çıkması bekleniyor. Yatırımlar ve inovasyon açısından da teknoloji şirketleri ve devletler, yapay zekâ alanındaki Ar-Ge yatırımlarını artırıyorlar. Tabii, bu Ar-Ge ne kadar çok ülkede Ür-Ge’ye dönerse bizim için o kadar iyi. Yatırımların bu hızla artması dünya genelindeki inovasyon hızını da yükseltiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yatırım aracı önerisi
‘Yapay Zekâ Tabanlı Nakit Akışı ve Portföy Yönetimi Projesi’ kapsamında, yıl ve ay bazında harcama, vergi tahsilatı ve likidite risk analizleri de gerçekleştiriliyor. Özarar, sistemin karar destek mekanizması olarak çalışacağına dikkat çekerek, “Model döviz, altın, TL ve alternatif yatırım araçlarının optimum dağılımı hakkında önerilerde bulunacak. Yani sade bir vatandaş portföy yapmak istese, yapay zekâ ona en uygun yatırım dağılımını sunabilecek” dedi.
Üretimde verimlilik artacak
Türkiye’de, yapay zekânın uygulanması ile üretim sektöründe verimlilik artışının meydana geleceğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, “Otomasyon ve dijitalleşme sayesinde sektörlerdeki maliyet düşmekte, elbette ki bunun karşılığı olarak rekabet gücü de artacak. Türkiye’de yapay zekâve teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar hızla artıyor, bunu finansal verilerle de görüyoruz.
Yerli ‘start-up’larımız, çıkartmak istediğimiz ‘unicorn’lar, teknoloji firmaları yapay zekâya dayalı çözümler üreterek global pazarda yer alıyorlar, Fintek’te bunların iz düşümlerini görüyoruz. Türkiye’nin yapay zekâve stratejileri doğrultusunda bu alanda daha fazla yatırım yapılması hedefleniyor. Çünkü 10 yatırımdan 1'i bile tutsa, getirdiği kaldıraç etkisi çok fazla oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le yaptığımız ziyaretlerde ülkemize büyük bir güven olduğunu görüyoruz" dedi.