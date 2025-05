Yapay zeka hem umut hem kaygı: Şirketlerin yüzde 87’si teknoloji sayesinde kârını artırdı

Takip Et

KPMG’nin Türkiye dahil 26 ülkeden 2 bin 450 teknoloji lideriyle gerçekleştirdiği 2024 Küresel Teknoloji Araştırması, kuruluşların dijital dönüşümde geldiği noktayı ve stratejik teknoloji yatırımlarının etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre şirketlerin ortalama yüzde 87’si son 24 ayda teknolojiyi kullanarak kârlarını artırmayı başardı.

Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri, şirketler arasında fırsatları kaçırma korkusunun (FOMO) giderek yaygınlaşması oldu. Katılımcıların yüzde 78’i değişim hızına ayak uydurmakta zorlandığını ifade ederken, yüzde 80’i ise üst yönetimin risk almaktan kaçınması nedeniyle rakiplerinden geri kaldıklarını düşünüyor.

Şirketlerin yatırım öncelikleri arasında ilk sırada yüzde 86 ile XaaS (Everything as a Service – Hizmet olarak her şey) stratejileri yer alıyor. Bunu yüzde 68 ile siber güvenlik, yüzde 65 ile yapay zekâ ve otomasyon, yüzde 61 ile uç bilişim izliyor. Araştırma, kuruluşların teknolojiyi iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiğini gösteriyor.

Yeni teknolojiye yönelim artıyor

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 74’ü, önümüzdeki 12 ay içinde mevcut sistemleri iyileştirmek yerine yeni teknolojiye yatırım yapmayı planlıyor. Üst düzey yöneticilerin yüzde 70’i ise bu girişimlerin yalnızca operasyonel değil, daha geniş bir stratejik amaca hizmet etmesini hedefliyor.

Yapay zekâ verimliliği artırıyor, ancak kaygı yaratıyor

Katılımcıların yüzde 74’ü yapay zekânın çalışan verimliliğini artırdığını belirtirken, yüzde 80’den fazlası otomasyonun bilgi çalışanlarını daha yaratıcı rollere yönlendirdiğini düşünüyor. Buna karşın, şirketlerin yüzde 78’i yapay zekânın bir “kara kutu” gibi algılanmasından ve operasyonel yapılar üzerindeki etkilerinden endişe duyuyor.

“Verinin ışığında ilerlemek gerekiyor”

KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı, hızlı teknolojik inovasyonların karar alma süreçlerini zorlaştırdığını belirterek, “Kuruluşlar trendlerin gölgesinde değil, verinin ışığında ilerlemeli” dedi.

Aceleci kararların teknik borç yükünü artırabileceğine dikkat çeken Mataracı, KPMG olarak teknolojik dönüşümde stratejiye dayalı yol haritalarıyla şirketlere destek verdiklerini ifade etti.

KPMG’den başarılı dijital dönüşüm için 7 öneri:

* Geride kalma korkusunu veriyle aşın

* Değeri tanımlayıp ölçülebilir hale getirin

* Teknik borç yönetimini yapılandırın

* İş birliğine dayalı yenilikçi modelleri benimseyin

* Güvenlik ve etik tasarımı ön planda tutun

* Güçlü bir veri altyapısı inşa edin

* Yapay zekâ farkındalığını bilgi paylaşımıyla artırın