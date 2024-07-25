Yapay zeka hisseleri sert darbe aldı: ABD ve Asya'da hisseler düşüşe geçti

ABD ve ve Asya'daki finans piyasaları, yatırımcıların teknoloji şirketlerindeki hisselerini satmaya başlamasıyla keskin bir düşüş yaşadı. Yapay zeka hisseleri, özellikle olumsuz etkilenenler arasında yer aldı.

New York borsası işlemlerinde, S&P 500 endeksi yüzde 2,3 düşüş yaşarken dünya genelinde teknoloji odaklı şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü ABD borsası Nasdaq, yüzde 3,6 değer kaybetti. 2022'den bu yana en büyük tek günlük düşüş olarak kayıtlara geçerken Dow Jones endüstriyel ortalaması ise yüzde 1,2 oranında düştü.

BBC'de yer alan habere göre, Asya piyasalarında ise Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3'ten fazla düşerek Asya'daki düşüşlere öncülük etti.

Kayıp yaşayan yapay zeka hisselerinin başında Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple ve Tesla gibi büyük firmalar yer aldı.

Yapay zeka çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 6,8 değer kaybederken, son iki hafta içinde toplamda yüzde 15 değer kaybetti.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla hisseleri, son mali sonuçlarının yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından yüzde 12'den fazla düştü.

Google ve YouTube'un ana şirketi Alphabet'in hisse senedi fiyatı, yaşadığı düşüşe ek olarak yüzde 5 azalma gösterdi. Alphabet, analist beklentilerini aşan mali sonuçlar açıklamasına rağmen harcamalarının 2024 boyunca yüksek kalacağını bildirdi.

Asya'da ise, Japonya'daki çip üreticileri Renesas Electronics ve Tokyo Electron ile Güney Kore'deki SK Hynix büyük düşüşler yaşadı.

Varlık yönetimi firması Tribeca Investment Partners'in portföy yöneticisi Jun Bei Liu, yaşanan düşüş hakında "Yatırımcılar artık gelir faydası olmadan yapay zeka için yapılan tüm bu harcamalar konusunda daha endişeli hale geliyor. Bunun yapay zekaya olan güvensizliğin başlangıcı olacağını sanmıyorum. Bu sadece yatırımcıların tüm sektörü satın almak yerine bu alandaki getirilere daha fazla odaklanmalarına yol açtı" yorumunda bulundu.