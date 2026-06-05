Yapay zeka hisselerinde balon var mı? Dev varlık yöneticisi açıkladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Amundi Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisi Başkanı Alessia Berardi, Güney Kore ve Tayvan'daki teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen güçlü yükselişlerin bir balon oluşturduğu görüşüne katılmadıklarını belirtti.

Berardi, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketlerde kâr beklentilerinin oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu ancak öngörülen kazançlar dikkate alındığında mevcut piyasa değerlemelerinin makul olduğunu ifade etti.

Yapay zeka yatırımları büyümeyi destekliyor

Yapay zeka altyapısına yönelik küresel harcamaların 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Berardi, özellikle çip üreticileri ile donanım tedarikçilerinin önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar sunabileceğini söyledi.

Fed politikası kritik önem taşıyor

Berardi'ye göre Asya'daki teknoloji hisselerinin yükseliş trendini sürdürebilmesi, büyük ölçüde ABD'li teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını devam ettirmesine bağlı.

Ancak bu yatırımların seyri, Fed'in para politikası kararlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle piyasalarda faiz artışı beklentilerinin güçlendiğine işaret eden Berardi, tahvil faizlerinde kalıcı yükseliş yaşanmasının finansman maliyetlerini artırarak yapay zeka ve teknoloji yatırımlarını baskılayabileceğini belirtti.

Latin Amerika ve Doğu Avrupa vurgusu

Berardi, yatırım tercihleri konusunda Latin Amerika'da yerel para birimi cinsinden tahvilleri öne çıkarırken, Doğu Avrupa'da ise Macaristan tahvilleri ile forintin dikkat çekici fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Gelişmekte olan ülkeler avantajını koruyor

Jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen gelişmekte olan ekonomilerin dirençli bir görünüm sergilediğini söyleyen Berardi, bu ülkelerin gelişmiş ekonomilere kıyasla halen önemli politika araçlarına sahip olduğuna dikkat çekti.

Berardi, “Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasa varlıkları arasında rekabet giderek artıyor. Çin dahil birçok gelişmekte olan piyasanın politika tamponlarına sahip olması nedeniyle, gelişmekte olan/gelişmiş piyasalar yakınlaşma eğilimi devam edebilir” dedi.