Yapay zeka hisselerinde satış dalgası büyüyor: Petrol savaşın etkisiyle yükselişini sürdürüyor

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Küresel piyasalarda yatırımcılar, yapay zeka sektöründeki yüksek değerlemeleri sorgulamaya devam ediyor. Özellikle çip ve bellek üreticilerinde yaşanan sert satışlar, ABD ve Asya borsalarında teknoloji endekslerini aşağı çekerken, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle enerji piyasalarındaki risk primi yüksek kalmayı sürdürüyor.

ABD borsalarında S&P 500 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Buna karşın Dow Jones Sanayi Endeksi 146 puan yükselerek pozitif ayrıştı.

Çip üreticileri sert satışlarla karşılaştı

Yapay zeka yatırımlarından en fazla faydalanan şirketler arasında yer alan çip üreticileri günün en çok değer kaybeden hisseleri oldu.

Western Digital ve SanDisk hisseleri yüzde 7'nin üzerinde düşerken, Micron yüzde 4,5, Intel ise yüzde 2,4 değer kaybetti. Söz konusu şirketlerin hisseleri 2026 yılı başından bu yana güçlü yükselişler kaydetmişti.

Analistler, yatırımcıların yapay zekaya yönelik yüksek harcamaların şirket kârlılıklarına beklenen ölçüde yansıyıp yansımayacağı konusunda daha temkinli hareket etmeye başladığını belirtiyor.

Petrol fiyatları savaşın gölgesinde yüksek seyrini koruyor

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişletmesi ve İran'ın Kuveyt ile Bahreyn'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemesi enerji piyasalarında risk algısını artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde dalgalı bir seyir izlese de 84 dolar seviyesinin üzerinde kalırken, savaş öncesinde yaklaşık 72 dolar seviyesinde bulunuyordu. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 79 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Asya borsalarında teknoloji hisseleri baskı altında

Yapay zeka hisselerindeki satış dalgası Asya piyasalarına da yansıdı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,4 gerilerken, SK Hynix hisseleri yüzde 11,5, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 8,8 değer kaybetti. Güney Kore Merkez Bankasının 2023'ten bu yana ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi de satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşerken, Kioxia hisseleri yüzde 15, SoftBank hisseleri ise yüzde 6,3 geriledi.

TSMC'den 100 milyar dolarlık yatırım hamlesi

Tayvanlı çip üreticisi TSMC ise piyasadaki satış baskısına rağmen dikkat çeken bir yatırım planı açıkladı.

Şirket, ABD'deki çip üretim kapasitesini artırmak amacıyla 100 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını duyururken, son çeyrekte rekor kâr elde ettiğini ve gelir büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu gelişmenin ardından Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML hisseleri de yükseliş kaydetti.