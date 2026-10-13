Yapay zekâ reklam devine yaradı: Gelirini artırdı, rakiplerini geçti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fransız reklam ve iletişim devi Publicis Groupe (PUB), yapay zekâ yatırımlarının karşılığını almaya devam ediyor. Şirketin 13 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre net gelirler yıllık yüzde 7,9 artarak 3,81 milyar euroya yükseldi. Döviz kuru ve satın almaların etkisinden arındırılmış organik büyüme ise yüzde 5 ile piyasanın yüzde 4,8'lik beklentisini aştı.

Publicis Üst Yöneticisi Arthur Sadoun, şirketin yapay zekâ destekli pazarlama hizmetlerine yönelik artan talepten yararlandığını belirterek rakiplerine karşı büyüme avantajını genişlettiğini söyledi. Sadoun'a göre grup, sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdiği üst üste 25'inci çeyreği geride bıraktı. Ancak büyük rakiplerin aynı döneme ilişkin sonuçlarının tamamı henüz açıklanmadığından bu değerlendirme, şirketin açıkladığı performans geçmişine dayanıyor.

Net gelir 3,81 milyar euroya yükseldi

Publicis'in temmuz-eylül dönemindeki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 4,14 milyar eurodan 4,61 milyar euroya yükseldi. Böylece toplam gelirde yıllık yüzde 11,6'lık artış gerçekleşirken şirketin medya ve üretim gibi üçüncü taraflara aktarılan maliyetler düşüldükten sonraki net geliri 3,81 milyar euro oldu.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,53 milyar euro olan net gelirdeki büyüme, yalnızca yeni şirket satın almalarından kaynaklanmadı. Satın almaların ve kur değişimlerinin etkisinden arındırılmış yüzde 5'lik organik büyüme, şirketin mevcut faaliyetlerindeki genişlemenin de sürdüğünü gösterdi.

Publicis'in yılın ilk dokuz ayındaki net geliri ise 11,04 milyar euroya ulaştı. Bu dönemde organik büyüme yüzde 4,8 olarak gerçekleşirken üçüncü çeyrekteki hızlanma, grubun yıl sonu hedeflerini destekledi.

Yapay zekâ talebi medya işini büyüttü

Publicis'in üçüncü çeyrekteki büyümesinde en önemli rolü, yapay zekâ ve veri analitiğini kullanarak reklam kampanyalarının planlanmasını sağlayan Connected Media faaliyetleri üstlendi. Grubun net gelirinin yüzde 62'sini oluşturan bu bölümde organik büyüme yüksek tek haneli oranlara ulaştı.

Şirketin pazarlama çözümleri, tüketici davranışlarının analiz edilmesinden reklamların doğru hedef kitleye ulaştırılmasına kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Yapay zekâ destekli sistemler sayesinde reklam bütçelerinin daha verimli dağıtılması, kampanyaların farklı tüketici gruplarına uyarlanması ve sonuçların daha hızlı ölçülmesi hedefleniyor.

Net gelirin yüzde 25'ini oluşturan Intelligent Creativity bölümünde de organik büyüme kaydedildi. Reklam içeriklerinin hazırlanması, kişiselleştirilmesi ve farklı platformlara uyarlanmasına yönelik hizmetlerdeki artış, şirketin yeni müşteri kazanımlarıyla desteklendi.

Bu sonuçlar, yapay zekânın reklam sektöründe yalnızca çalışanların işlerini hızlandıran bir teknoloji olmaktan çıkarak doğrudan gelir yaratan bir hizmet alanına dönüştüğünü gösteriyor.

Teknoloji bölümünde toparlanma sinyali

Publicis'in bütün faaliyetleri aynı hızda büyümedi. Grubun net gelirinin yüzde 13'ünü oluşturan teknoloji bölümünde organik gelirler üçüncü çeyrekte düşük tek haneli oranda geriledi. Şirketin dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı faaliyetlerini yürüten Publicis Sapient, bu bölümün temel unsurlarından biri.

Özellikle büyük şirketlerin yüksek yatırım gerektiren teknoloji dönüşüm projelerine daha temkinli yaklaşması, talebi sınırlayan etkenlerden biri oldu. Küresel ekonomik belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırım kararları üzerindeki etkisi, teknoloji danışmanlığı hizmetlerindeki yavaşlamayı artırdı.

Bununla birlikte ABD'deki teknoloji faaliyetleri üçüncü çeyrekte yeniden büyümeye geçti. Publicis yönetimi, bu toparlanmanın yılın son çeyreğinde diğer bölgelere de yayılmasını ve teknoloji iş kolunun küresel ölçekte yeniden pozitif büyümeye dönmesini bekliyor.

Çin ve Latin Amerika'dan güçlü katkı

Publicis'in üçüncü çeyrek sonuçlarında bölgesel büyüme oranları arasında önemli farklılıklar görüldü. Grubun en büyük pazarı olan Kuzey Amerika'da net gelir 2,35 milyar euroya ulaşırken organik büyüme yüzde 4,4 oldu. ABD pazarında ise yüzde 4,5 büyüme kaydedildi.

Avrupa'daki net gelir 874 milyon euroya yükselirken organik büyüme yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Almanya yüzde 7,7 ve Fransa yüzde 4,5 büyüme gösterirken İngiltere'de gelirler büyük ölçüde yatay seyretti. Orta ve Doğu Avrupa'daki organik büyüme ise yüzde 7,2'ye ulaştı.

Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 5,4 organik büyüme kaydedilirken Çin yüzde 10,6 ile öne çıktı. En hızlı bölgesel büyüme ise Latin Amerika'da gerçekleşti. Bölgenin net geliri yüzde 31,4 artarak 134 milyon euroya yükselirken organik büyüme yüzde 23,8 oldu.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise yüzde 1,4'lük organik daralma görüldü. Şirket bu bölgede koşulların önceki dönemlere kıyasla iyileştiğini, ancak jeopolitik gelişmelerin müşteri harcamalarını baskılamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Yeni müşterilerde rekabet sertleşti

Publicis'in büyümesinde mevcut müşterilerinin reklam harcamalarındaki artışın yanı sıra yeni müşteri kazanımları da etkili oldu. Şirket yönetimi, üçüncü çeyrekte yeni iş anlaşmalarında rekor düzeyde başarı sağlandığını ve bu gelişmenin gelecek yıllara ilişkin gelir görünürlüğünü artırdığını açıkladı.

Küresel reklam pazarında rekabetin yapısı da değişiyor. Omnicom'un Interpublic'i satın almasının ardından dünyanın en büyük reklam grupları arasındaki rekabet giderek daha az sayıda şirket etrafında yoğunlaşıyor. Publicis, WPP ve Omnicom'un küresel ölçekteki büyük müşteri ihalelerinde ağırlığı artıyor.

Publicis yönetimi, veri analitiği, medya planlama, içerik üretimi ve teknoloji danışmanlığını aynı yapı altında sunabilmenin önemli bir rekabet avantajı sağladığını savunuyor. Özellikle büyük uluslararası markaların farklı hizmetleri tek bir sağlayıcıdan temin etme eğilimi, sektörün iş modelini dönüştürüyor.

Bu değişim, reklam şirketlerinin büyümesini yalnızca geleneksel reklam bütçelerinin artışına bağlı olmaktan çıkarıyor. Veri yönetimi, yapay zekâ destekli içerik üretimi ve pazarlama teknolojileri de müşteri kazanımında belirleyici hale geliyor.

2026 hedeflerini korudu, 2027 için büyüme bekliyor

Publicis, üçüncü çeyrekteki güçlü sonuçların ardından 2026 yılının tamamına ilişkin beklentilerini değiştirmedi. Şirket, net gelirde organik büyümenin yüzde 4,5 ile yüzde 5 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Son çeyrekteki büyümenin de bu aralıkta olması öngörülüyor.

Grup, 2025 yılında yüzde 18,2 olan faaliyet kâr marjını bu yıl hafifçe artırmayı hedefliyor. İşletme sermayesi değişimlerinden önceki serbest nakit akışı beklentisi ise yaklaşık 2,2 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

Publicis, 2027 ve 2028 yılları için de önceki hedeflerini korudu. Şirket, bu iki yılda sabit kur üzerinden yıllık ortalama net gelir büyümesinin yüzde 7 ile yüzde 8, düzeltilmiş hisse başına kâr büyümesinin ise yüzde 8 ile yüzde 10 arasında olmasını hedefliyor.

Bu beklentilerin gerçekleşmesinde yapay zekâ hizmetlerine yönelik talebin devam etmesi, büyük müşteri sözleşmelerinin korunması ve teknoloji danışmanlığı faaliyetlerinin yeniden büyümeye geçmesi belirleyici olacak. Publicis'in açıkladığı sonuçlar, yapay zekâ yatırımlarının reklam sektöründeki rekabet avantajını nasıl etkilediğinin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.