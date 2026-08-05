Yapay zeka talebi baz metalleri zirveye taşıdı

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Temmuz ayında baz metal fiyatları hem yapay zeka kaynaklı talep hem de küresel arz endişelerinin etkisiyle yükseldi. Veri merkezleri, yarı iletken üretimi ve elektrik altyapısına yönelik yatırımların hızlanması, özellikle bakır ve nikel gibi sanayide yoğun kullanılan metallere olan ihtiyacı artırdı.

Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 4,7, alüminyumda yüzde 2,5, kurşunda yüzde 0,2, nikelde yüzde 5,2 ve çinkoda yüzde 2,5 arttı.

Bakırda hem talep hem arz baskısı

Ancak piyasada en güçlü hareket bakırda görüldü. Mevcut maden projelerinin hızla artan küresel talebi karşılamakta yetersiz kalabileceği yönündeki beklentiler arz endişelerini artırırken, Çin'den gelen güçlü talep ve küresel stoklardaki gerileme fiyatları destekledi.

Şili'deki üretime ilişkin belirsizlikler, düşük izabe ücretleri ve operasyonel aksaklıklar da piyasadaki sıkışıklığı artıran unsurlar arasında yer aldı. ABD'nin bakır ithalatına yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Öte yandan Güney Kore ile Şili arasında lityum ve bakır tedarik zincirine yönelik imzalanan iş birliği anlaşmaları, uzun vadeli talep görünümüne ilişkin iyimserliği güçlendirdi.

Alüminyumda jeopolitik riskler öne çıktı

Alüminyum piyasasında ise Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve düşük stok seviyeleri fiyatları destekledi. Londra ve Şanghay Metal Borsalarındaki stokların gerilemesi arz endişelerini artırırken, Endonezya'dan sevkiyatlarda yaşanan aksamalar da piyasadaki sıkışıklığı derinleştirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı da son raporunda, kritik minerallerde arz baskısının bakır ve alüminyum fiyatlarını son dönemde yukarı taşıdığına dikkat çekti.

Nikel ve çinkoda arz endişesi sürüyor

Nikel piyasasında Endonezya'nın üretim kotaları ve ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin beklentiler maliyet endişelerini artırdı. Çinkoda ise düşük stok seviyeleri ve arz riskleri fiyatların yükselmesini destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

"En güçlü büyüme yapay zeka tarafında"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, baz metal piyasasında talebin en önemli kaynaklarından birinin yapay zeka yatırımları olduğunu belirtti.

Ergezen, küresel ölçekte yatırım harcamalarının en hızlı arttığı alanın yapay zeka olduğunu vurgulayarak, bu büyümenin bakır başta olmak üzere birçok baz metalde talebi artırdığını söyledi.

Yapay zeka şirketlerinin hisselerinde zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da sektörün reel yatırımlarının güçlü şekilde devam ettiğini ifade eden Ergezen, bu eğilimin baz metal fiyatlarını önümüzdeki dönemde de desteklemeyi sürdürebileceğini belirtti.