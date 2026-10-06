Yapay zekâ talebi çip arzını aştı: AMD 2027 için kapasiteyi büyütüyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden büyümesi, küresel çip tedarik zincirinde kapasite yarışını daha da sertleştiriyor. Advanced Micro Devices (AMD) CEO’su Lisa Su, talebin mevcut arzın üzerinde kalması üzerine şirketin 2027’de CPU ve GPU arzını büyük ölçüde artırmaya hazırlandığını söyledi.

Talep hâlâ arzın üzerinde

Taipei’de açıklamalarda bulunan Su, AMD’nin 2026 boyunca arzını artırmayı başardığını ancak bunun güçlü talebi karşılamaya yetmediğini belirtti.

Şirket bu nedenle 2027’de sağlayabileceği çip miktarını belirgin biçimde artırmayı planlıyor. AMD’nin hedefi yalnızca yapay zekâ hızlandırıcılarıyla sınırlı değil. Merkezi işlemciler ile grafik işlemcilerde de kapasitenin genişletilmesi gerekiyor.

Su’nun Tayvan ziyaretinin temel gündemlerinden biri de bu nedenle tedarik zincirinin önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulacak üretim kapasitesine hazırlanması oldu.

AMD yöneticisi Foxconn ile görüşürken, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticilerinden TSMC ve diğer tedarikçilerle de kapasite konusunda temaslarda bulundu.

Planlama dönemi 5 yıla çıkıyor

Talebin hızla büyümesi AMD’nin tedarik zincirindeki çalışma biçimini de değiştiriyor.

Su, şirketin geçmişte üretim ortaklarıyla bir veya iki yıllık dönemler üzerinden kapasite planlaması yaptığını, şimdi ise bu sürenin üç ila beş yıla kadar uzatıldığını söyledi.

Bunun temel nedeni, çip üretiminin yalnızca wafer kapasitesine bağlı olmaması. Gelişmiş paketleme, alt tabaka üretimi ve bellek gibi farklı parçaların aynı dönemde hazır hale gelmesi gerekiyor.

AMD bu nedenle tedarik zincirindeki kapasitenin tek tek değil, eş zamanlı biçimde artırılmasını hedefliyor.

Şirket özellikle gelişmiş üretim teknolojilerinde TSMC’ye önemli ölçüde bağımlı. AMD’nin 7 nanometre ve daha ileri süreçlerde üretilen mikroişlemci ve GPU ürünlerinin wafer üretiminde TSMC kritik rol oynuyor.

Bellek tarafında da sıkışıklık var

Yapay zekâ talebinin oluşturduğu kapasite baskısı yalnızca işlemcilere yansımıyor.

Su, bellek piyasasında da arzın sınırlı kaldığını belirtirken, AMD’nin bellek üreticileri ve müşterileriyle daha uzun vadeli planlama yaptığını söyledi.

Özellikle yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek, yeni nesil sistemlerin üretiminde kritik bileşenlerden biri haline geldi.

AMD bu nedenle Güney Koreli bellek üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix dahil olmak üzere büyük tedarikçilerle arz planlamasını güçlendiriyor.

Şirketin karşı karşıya olduğu tablo, yapay zekâ yatırımlarının yalnızca gelişmiş işlemcilere değil, bellekten paketlemeye kadar bütün yarı iletken tedarik zincirine yayılan yeni bir kapasite ihtiyacı oluşturduğunu gösteriyor.

Tayvan yatırımı daha da büyüyebilir

AMD, mayıs ayında Tayvan’daki yarı iletken ekosistemine yönelik 10 milyar doların üzerinde yatırım planı açıklamıştı.

Su, bu yatırımın planlandığı şekilde ilerlediğini ancak talebin artmaya devam etmesi nedeniyle tedarik zincirine yapılacak yatırımların da büyüyeceğini söyledi.

AMD’nin Tayvan’daki ortakları gelişmiş paketleme, bağlantı teknolojileri ve yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin üretiminde kritik rol oynuyor.

Şirket aynı zamanda yeni nesil EPYC işlemcisi Venice’in TSMC’nin 2 nanometre üretim teknolojisiyle seri üretime geçişini hızlandırıyor. AMD, bu teknolojinin yapay zekâ altyapısının ölçeklenmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyor.

Yapay zekâ yarışında artık çip kadar kapasite de önemli

AMD’nin 2027 planı, teknoloji sektöründeki rekabetin yeni aşamasını da ortaya koyuyor.

Yapay zekâ şirketlerinin ve veri merkezi işletmecilerinin artan işlem gücü talebi nedeniyle yalnızca daha güçlü çip tasarlamak yeterli olmuyor. Bu ürünleri istenilen miktarda üretebilecek wafer, paketleme ve bellek kapasitesini önceden güvence altına almak da rekabetin önemli parçalarından biri haline geliyor.

AMD’nin kapasite planlamasını beş yıla kadar uzatması ve 2027 arzını şimdiden büyütmeye çalışması, yapay zekâ kaynaklı talebin kısa süreli bir sıçrama olarak değil, birkaç yıl sürecek yapısal bir büyüme olarak değerlendirildiğini gösteriyor.