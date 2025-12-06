Yapay zeka talebi Foxconn’u uçurdu: Hisseler son 12 ayda yüzde 76 değer kazandı

Nvidia'nın önemli ortağı Foxconn'un geliri, yapay zeka patlamasının ortasında sunuculara olan talebin artmasıyla yüzde 26 arttı.

Tayvanlı şirket, veri merkezlerindeki çipleri tutan sunucuları üretirken, Apple’ın donanımlarını da bir araya getiriyor. Foxconn, bugün açıkladığı aylık gelir raporunda bulut ve ağ ürünlerinde yıllık bazda "güçlü büyüme" olduğunu ve "yapay zeka sunucu altyapısında ivme" yaşandığını bildirdi.

Şirket, kasım ayı gelirini 27 milyar dolar olarak bildirdi. Uzun süredir, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devleri ile çalışan Foxconn, yapay zeka altyapısının yaygınlaştırılmasında önemli bir oyuncu haline geldi.

Veri merkezi altyapısına yatırım

Mayıs ayında şirketin, Nvidia ile birlikte Tayvan’da büyük bir yapay zeka altyapısı yatırımı yapacağı duyuruldu. İki ay sonra da Foxconn, veri merkezleri inşaa eden TECO Electric & Machinery Co.’da hisse satın aldığını duyurdu.

OpenAI da geçen ay Tayvanlı şirketle, yeni nesil yapay zeka altyapı donanımlarının tasarımı ve ABD’de üretime hazır hale getirilmesi konusunda iş birliği yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan Foxconn’un akıllı tüketici elektroniği segmentindedeki hafif düşüş nedeniyle, kasım gelirinin yaklaşık yüzde 6 düştüğü öğrenildi. Aylık raporda, dördüncü çeyreğe ilişkin iş görünümünde, “AI sunucu alyapısı sevkiyatları artmaya devam ediyor ve BT ürünleri yılın ikinci yarısında yoğun sezonda olacak” denildi.

Hisseleri 12 ayda yüzde 76 değerlendi

Şirket, yapay zeka sunucu alt yapısına yönetilik yatırımların süreceğini bildirerek, kasım ayında bu büyümeninşirketin üçüncü çeyrek kârını bir önceki yıla göre yüzde 17 artırdığını kaydetti. Böylece Foxconn’un hisse fiyatı, önceki 12 ayda yüzde 76′lık artışın ardından 2025′in başından bu yana yüzde 26 arttı.