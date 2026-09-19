Yapay zeka talebi iştah kabarttı: 50 milyar dolarlık halka arz hazırlığı

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Yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı enerji şirketlerinin büyüme planlarını da destekliyor. ABD merkezli elektrik üretim şirketi ProEnergy'nin, 40 ila 50 milyar dolar arasında değerlemeyle halka arz seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Energy Capital Partners (ECP) destekli ProEnergy, ABD'de gerçekleştirilmesi planlanan olası halka arz için Morgan Stanley ve JPMorgan Chase ile çalışıyor.

Piyasa koşullarına bağlı olarak şirketin halka arzda 40 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında değerlemeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Satış seçeneği de masada

ProEnergy için tek seçenek halka arz değil. Bloomberg'e konuşan kaynaklardan biri, Energy Capital Partners'ın şirketi doğrudan satmayı da değerlendirebileceğini belirtti.

Görüşmelerin henüz devam ettiği, halka arzın şartlarının değişebileceği ve sürece başka bankaların da dahil olabileceği aktarıldı.

ECP, Morgan Stanley ve JPMorgan konu hakkında yorum yapmazken, ProEnergy'den de henüz açıklama gelmedi.

Bloomberg'in haberine göre ECP, 2024 yılında yaklaşık 275 milyon dolar karşılığında ProEnergy'nin yaklaşık yüzde 60 hissesini satın almıştı.

Yapay zekanın elektrik ihtiyacına oynuyor

Gaz türbinleri üreten ve test eden ProEnergy, aynı zamanda ihtiyaç halinde devreye alınabilen daha küçük ölçekli elektrik üretim tesisleri geliştiriyor. Şirketin PE6000 aeroderivatif gaz türbininin yaklaşık 40 bin haneye yetecek miktarda elektrik üretebildiği belirtiliyor.

ProEnergy'nin büyüme planlarında yapay zeka yatırımları da önemli yer tutuyor. Yapay zeka altyapısının hızla genişlemesiyle veri merkezlerinin elektrik tüketiminin artması, enerji üreticileri için yeni bir talep alanı oluşturuyor.

Şirket, nisan ayında yapay zeka altyapı sağlayıcısı Crusoe ile veri merkezi projelerinde kullanılmak üzere 13 adet PE6000 türbinini kapsayan bir anlaşma açıklamıştı.

Veri merkezleri enerji şirketlerini öne çıkarıyor

ProEnergy, doğal gazla çalışan sistemlerini kömür santrallerinin devreden çıkarıldığı ve yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının henüz tamamlanmadığı dönemde elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seçeneklerden biri olarak konumlandırıyor.

Şirketin olası halka arzı, yapay zeka veri merkezlerinin hızla büyüyen enerji ihtiyacından faydalanmayı amaçlayan şirketlerin ABD borsalarına yöneldiği bir döneme denk geliyor.

Bu yıl ABD'de gerçekleştirilen en büyük 10 halka arzın beşinin yapay zeka veri merkezi yatırımlarından yararlanan şirketlerden oluştuğu belirtilirken, halka arz sonrası performanslar ise farklılık gösterdi.

Innio ve Madison Air Solutions, halka arzlarında 2,5 milyar doların üzerinde kaynak sağlamalarına rağmen hisseleri halka arz fiyatlarının en az yüzde 11 altına geriledi.