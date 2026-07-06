Yapay zeka teknolojileri genç istihdamını daraltıyor

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Dünya Ekonomik Forumu ve PwC haziran ayı ortak raporunda 22 ile 25 yaş arası ABD'li gençlerin yapay zeka etkisindeki mesleklerde istihdam oranının 2022 yılı sonundan bugüne yüzde 16 gerilediğini açıklıyor.

Küresel çapta genç iş gücünün yüzde 37'lik bölümü teknolojik dönüşümlere orta veya yüksek seviyede maruz kalıyor. Organizasyonlar giriş kademesindeki görevleri otomasyona devrederek şirket altyapılarını yeniden şekillendiriyor. Kurumlar alt kademe pozisyonlarındaki kayıpların geleceğin yönetici yetenek havuzunu daraltmasını ana sorun olarak değerlendiriyor.

İşletmeler idari görevleri otomasyon yazılımlarına devrediyor

Şirketler araştırma, veri analizi, belge hazırlama ve idari işlemleri deneyimsiz personellerden alarak doğrudan yazılımlara aktarıyor. Yönetim kademeleri yeni mezunların ticari bağlam ve teknik beceri edindikleri eğitim alanlarını hızla kısıtlıyor. Dünya Ekonomik Forumu küresel piyasalarda 15 ile 24 yaş aralığında 500 milyondan fazla aktif genç bulunduğunu hesaplıyor. Finansal hizmetler, bilgi iletişim, profesyonel hizmetler, eğitim ve bilimsel meslekler gelişen teknolojiye en yüksek oranda maruz kalıyor.

Indeed platformu verileri şirketlerin giriş seviyesi pozisyonları yenilemeden doğrudan yapay zeka otomasyonuna geçirmesinin gelecekteki yetkinlikleri zayıflattığını kanıtlıyor. Dentsu reklamcılık şirketi yöneticileri giriş kademesi personelini kurumsal organizasyonlar için temel bir yenilenme motoru olarak değerlendiriyor. Yeni mezunlar modern çalışma yöntemlerini benimseyerek şirketin teknolojik adaptasyonunu küçük bir uzman grubundan çok daha hızlı gerçekleştiriyor. PwC danışmanlık şirketi 48 farklı ülkede 9.000 giriş seviyesi çalışanı kapsayan anket sonuçlarını veri tabanına işledi.

Kurumlar yetenek havuzunu yapay zeka ile yeniden modelliyor

Ankete dahil olan gençlerin yüzde 68'lik kısmı yapay zeka sistemlerinin üretkenliği artırdığını söylerken yüzde 45'i teknoloji sebebiyle daha uzun saatler çalıştığını kaydediyor. Çalışanların yüzde 28'i mevcut becerilerinin yarısının veya daha azının gelecek 3 yıl içerisinde geçerliliğini koruyacağını öngörüyor. İ

şletmeler teknolojiyi yavaşlatmak yerine kariyer başlangıç fırsatlarını yapay zeka becerileri etrafında şekillendiriyor ve finansal performanslarını artırma ihtimalini ikiye katlıyor. Dünya Ekonomik Forumu şirketlerin geleneksel eğitim sağlayan pozisyonları otomatikleştirmesiyle birlikte geleceğin yöneticilerini yetiştirme konusunu en büyük zorluk olarak tanımlıyor.