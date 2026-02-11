Yapay zeka Wall Street’i sarstı: Varlık yönetim hisselerinde sert düşüş

Wall Street’te yapay zekaya ilişkin artan kaygılar, küçük ölçekli yazılım şirketlerinden büyük varlık yönetim firmalarına kadar birçok şirketin hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle bu alanda rekabet gücünü kaybetme riski taşıyan şirketlerde satışlar hız kazandı.

Altruist’in aracı sektörü sarstı

Son satış dalgası, görece az bilinen bir girişim olan Altruist Corp.’un piyasaya sunduğu yeni bir vergi stratejisi aracıyla başladı. Söz konusu aracın, varlık yönetim şirketlerinin iş modelleri üzerinde baskı yaratabileceği endişesi yatırımcıları harekete geçirdi.

Bu gelişmenin ardından Charles Schwab Corp. hisseleri gün içinde yüzde 9,5’e kadar geriledi. Sektördeki diğer büyük oyuncular da satıştan nasibini aldı. Raymond James Financial Inc. yüzde 8,8, LPL Financial Holdings Inc. yüzde 11,3 ve Stifel Financial Corp. ise yüzde 7,2 değer kaybetti.

Altruist’in tanıttığı yeni yapay zeka destekli araç; finansal danışmanların müşterilerine özel stratejiler geliştirmesine, bordro belgeleri, hesap dökümleri ve çeşitli finansal evrakları oluşturmasına imkân tanıyor.

“Daha geniş çaplı endişelerle bağlantılı”

Bloomberg Intelligence analisti Neil Sipes, “Satış dalgası, yapay zekanın finansal danışmanlık ve varlık yönetimi modelini bozacağına dair daha geniş çaplı endişelerle bağlantılı görünüyor.

Yatırımcıların odak noktası bugün verimliliklerin ortadan kalkması, uzun vadeli ücret sıkışması ve potansiyel pazar payı değişiklikleri ile ilgili endişeler üzerinde yoğunlaşıyor gibi” dedi.

Yapay zekâ tabanlı yeni uygulamaların hızla yaygınlaşması, yalnızca yazılım şirketlerini değil, borsanın farklı sektörlerini de etkilemeye başladı. Geleneksel iş modellerinin dönüşüme zorlanabileceği beklentisi yatırımcı davranışlarını şekillendiriyor.

Sadece varlık yönetimi değil

Yapay zeka girişimi Anthropic’in hukuk hizmetlerinden finansal araştırmaya kadar pek çok alanda iş süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik araçlar tanıtmasının ardından, geçen hafta ilgili sektör hisselerinde sert düşüşler görülmüştü.

Benzer şekilde sigorta acenteleri de, Insurify’ın yeni oran karşılaştırma yapay zeka aracının yarattığı baskıyla haftanın ilk işlem gününde ciddi kayıplar yaşadı.

Graniteshares Advisors CEO’su Will Rhind ise sürece ilişkin, “Bundan sonra ne olacağını hiç bilmiyorum. Geçen yılki hikaye, hepimizin yapay zekaya inandığımızdı, ancak kullanım alanlarını arıyorduk. Ve giderek daha güçlü ve daha çekici görünen kullanım alanlarını keşfetmeye devam ettikçe, bu durum şimdi bir bozulmaya yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.