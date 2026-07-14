Yapay zekâ yarışında 5 trilyon dolarlık fatura

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SoftBank CEO’su Masayoshi Son, yapay zekâ altyapısının 2040’ta her yıl 5 trilyon dolar yatırım gerektireceğini söyledi. Veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının da bugünkü küresel tüketimin yaklaşık 1,8 katına çıkacağını öngördü.

SoftBank Group CEO’su Masayoshi Son, yapay zekânın geliştirilmesi için gereken yıllık yatırımın 2040’ta 5 trilyon dolara ulaşacağını öne sürdü. Son’un hesabına göre söz konusu tutar yaklaşık 800 trilyon yene karşılık geliyor.

Tokyo’da düzenlenen SoftBank’ın yıllık kurumsal konferansında konuşan Son, yapay zekâ yatırımlarında balon oluştuğu yönündeki tartışmaları da reddetti. Yapay zekâ gelirlerinin 2040’ta dünya ekonomisinin yüzde 20’sini oluşturabileceğini savundu.

Son, 5 trilyon dolarlık yatırım ve küresel ekonomide yüzde 20 pay tahminlerini hangi hesaplamaya dayandırdığını açıklamadı. Ancak konuşma, yapay zekâ yarışında veri merkezi, enerji, çip ve finansman ihtiyacının ulaşabileceği büyüklüğü yeniden gündeme taşıdı.

Yıllık hesap 800 trilyon yen

Son, yapay zekâ altyapısına her yıl 800 trilyon yen harcanmasının ilk bakışta gerçekçi görünmeyebileceğini kabul etti. Yapay zekânın küresel ekonomide yaratacağı gelir dikkate alındığında yatırım büyüklüğünün sürdürülebilir olacağını savundu.

Tahmin, tek bir şirketin veya ülkenin harcamasını değil, küresel yapay zekâ ekosistemindeki toplam yıllık yatırımı kapsıyor. Veri merkezleri, enerji santralleri, gelişmiş işlemciler, soğutma sistemleri, ağ altyapısı ve robotik yatırımları bu hesabın temel kalemlerini oluşturuyor.

Teknoloji şirketleri son dönemde yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken işlem kapasitesini hızla artırdı. Yüksek sermaye harcamaları ise yatırımların ne kadar sürede gelire ve nakit akışına dönüşeceği tartışmasını büyüttü.

Yapay zekâ şirketlerinin değerlemelerinde yaşanan yükseliş de balon endişelerini güçlendirdi. Son ise teknolojinin henüz gelişiminin ilk aşamasında bulunduğunu ve mevcut harcamaların uzun vadeli ekonomik dönüşümle karşılanacağını düşünüyor.

Enerji ihtiyacı 3 teravata çıkacak

SoftBank CEO’su, yapay zekâ veri merkezlerinin 2040’ta 3 teravat elektrik üretim kapasitesine ihtiyaç duyacağını tahmin etti. Söz konusu miktar, bugünkü toplam küresel elektrik tüketiminin yaklaşık 1,8 katına karşılık geliyor.

Tahminin gerçekleşmesi, teknoloji sektörünün enerji şirketleriyle ilişkisini önemli ölçüde değiştirebilir. Yapay zekâ yatırımlarında çip tedariki kadar elektrik üretimi, şebeke bağlantısı ve soğutma altyapısı da belirleyici hale geliyor.

Son’a göre yeni kapasitenin ilk aşamasında doğal gaz santralleri önemli rol oynayacak. Nükleer füzyon teknolojisinin ilerleyen yıllarda daha ucuz ve temiz bir enerji kaynağına dönüşebileceğini savundu.

Uzayda güneş enerjisi üretimi gibi alternatiflerin de kullanılabileceğini belirten Son, karada kurulacak füzyon sistemlerinin daha düşük maliyetli olacağını öngördü. Füzyonun ticari ölçekte ne zaman kullanılabileceği konusunda ise kesin bir takvim bulunmuyor.

OpenAI yatırımı 60 milyar doları aşacak

SoftBank, son iki yılda kendisini yapay zekâ çağının temel platform şirketlerinden biri haline getirmek amacıyla geniş kapsamlı bir yatırım programı başlattı. Grup; OpenAI, veri merkezleri, enerji altyapısı ve robotik şirketlerine on milyarlarca dolar aktardı.

Şirketin ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a yaptığı toplam yatırımın 2026 sona ermeden 60 milyar doları aşması bekleniyor. OpenAI, SoftBank’ın yapay zekâ stratejisindeki en büyük ve en yüksek riskli yatırımlardan biri haline geldi.

SoftBank ayrıca yapay zekâ altyapısı kurmak için ABD ve Avrupa’da büyük ölçekli veri merkezi projelerine yöneldi. Şirketin yatırımları yalnızca yazılım geliştiren girişimlerle sınırlı kalmıyor; enerji üretimi, çip tasarımı, veri merkezi işletmeciliği ve fiziksel yapay zekâ da planın parçaları arasında yer alıyor.

Yatırımların büyüklüğü SoftBank’ın finansman ihtiyacını da artırıyor. Grubun varlık satışları, borçlanma kapasitesi ve halka arz planları, yapay zekâ yatırımlarının devamlılığı açısından yakından izleniyor.

Balon tartışmasını reddetti

Son, yapay zekâ yatırımlarında balon oluştuğunu sorgulamanın teknolojinin potansiyelini yeterince anlamamaktan kaynaklandığını savundu. Şirketlerin mevcut piyasa değerlerinden çok, yapay zekânın gelecekte yaratacağı ekonomik kapasiteye odaklanılması gerektiğini belirtti.

SoftBank CEO’sunun büyük teknoloji yatırımlarındaki geçmişi farklı sonuçlar içeriyor. Alibaba’ya erken dönemde yapılan yatırım gruba yüksek getiri sağlarken, paylaşımlı ofis şirketi WeWork yatırımı ciddi kayıplara yol açmıştı.

Son’un yapay zekâ stratejisi de yüksek büyüme potansiyeli ile yüksek finansman riskini aynı anda taşıyor. Veri merkezlerinin kurulması ve enerji kapasitesinin genişletilmesi yıllar süren yatırımlar gerektirirken, yapay zekâ hizmetlerinden elde edilecek gelirlerin aynı hızla artıp artmayacağı henüz netleşmedi.

Piyasalar açısından temel soru, teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamalarını sürdürülebilir nakit akışına dönüştürüp dönüştüremeyeceği olacak. Enerji ve çip maliyetlerindeki yükseliş, kârlılık hesaplarını doğrudan etkileyebilir.

Yüz trilyon yapay zekâ ajanı

Son, 2040 yılında 100 trilyon yapay zekâ ajanının kendi kararlarını vereceği, harekete geçeceği ve diğer ajanlarla iletişim kuracağı bir dünya öngördü.

Yapay zekâ ajanlarının yalnızca sorulara yanıt veren yazılımlar olmaktan çıkarak şirket süreçlerini, üretimi, lojistiği ve robotları yönetmesi bekleniyor. Böyle bir ölçek, veri merkezleri ve enerji ihtiyacındaki sert artış tahmininin de temelini oluşturuyor.

Son’a göre dünya insan merkezli yapıdan ajan merkezli bir düzene geçecek. Yapay zekâ sistemlerinin insanlardan daha yüksek bilişsel kapasiteye ulaşacağı yönündeki tahmin, SoftBank’ın yapay süper zekâ stratejisinin merkezinde bulunuyor.

Yatırımcılar önümüzdeki dönemde SoftBank’ın OpenAI yatırımlarını nasıl finanse edeceğini, veri merkezi projelerinin takvimini ve enerji kapasitesine yönelik yeni anlaşmaları izleyecek. Yapay zekâ şirketlerinin gelir büyümesi, 5 trilyon dolarlık yıllık yatırım hesabının uygulanabilirliğini belirleyecek.