Yapay zeka yarışında yeni hamle: Meta, Çin bağlantısı tartışılan Manus'u satın aldı

Meta, Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus'u 2 milyar doların üzerinde bir tutarla satın aldı.

Mart ayındaki lansman sonrası Benchmark'ın 75 milyon dolarla öncülük ettiği yatırım turunda şirketin değerlemesi 500 milyon dolara çıkmıştı. Manus'un aylık 39 veya 199 dolar aralığında bir ücret karşılığı hizmet vereceği iddia edilmiş, ancak henüz test aşamasında olan bir üyelik hizmeti için rakam yüksek bulunmuştu. Şirket ise yakın zamanda milyonlarca kullanıcıya ulaştığını ve yıllık yinelenen gelirinin 100 milyon doları aştığını bildirmişti.

Deep Research'den daha iyi

Manus, iş adaylarını değerlendirmek, tatil planlamak ve hisse senedi portföylerini analiz etmek gibi görevleri yerine getirebiliyor ve OpenAI'in Deep Research'ünden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediliyor.

Meta, Manus'u bağımsız olarak çalıştırmaya devam ederken kendi sohbet robotu Meta AI gibi Facebook, Instagram ve WhatsApp'a de entegre edecek.

Çin'i dolaylı olarak desteklemek

Sekiz ay önce kurulan Manus'un Çinli geliştiricileri, 2022'de Pekin'de ana şirket Butterfly Effect'i kurduktan sonra bu yılın ortasında Singapur'a taşınmıştı. Şirket Singapur merkezli olsa da kurucularunun Çinli olmasının Washington'da nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Bazı senatörler Amerikalı yatırımcıların Çin'i dolaylı olarak desteklemesinin doğru olmadığını savunarak, şirkete yatırım yapan Benchmark'ı sert sözlerle eleştirmişti.

Manus'un Çinli yatırımcılarla hiçbir bağı kalmayacak

Meta ise satın almanın ardından Manus'un Çinli yatırımcılarla hiçbir bağının kalmayacağını ve artık Çin'de faaliyet göstermeyeceğini belirtti. Meta sözcüsü "Manus AI Çin'deki hizmet ve faaliyetlerini durduracak" dedi.