Yapay zekâ yatırımları arttı, büyüme yavaşladı
Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin toplam geliri 2025'te yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL'ye çıktı. Sektörün büyüme ivmesi önceki yıllara göre yavaşladı. Yapay zekâ gelirleri yüzde 58 artarken, şirketlerin yalnızca yüzde 8'i gelirini ikiye katlayabildi.
Bilişim dünyasının referans araştırmaları arasında yer alan ‘Bilişim 500 – İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın 2025 yılı özet sonuçları açıklandı. Bu yıl "Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli!" temasıyla 27'ncisi gerçekleştirilen araştırma, sektörün büyümesini sürdürdüğünü ancak önceki yıllardaki yüksek ivmesini koruyamadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin toplam geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL'ye ulaştı. Buna karşın sektörün büyüme performansında belirgin bir yavaşlama yaşandı. TL bazında büyüme oranı 2023 yılında yüzde 88 seviyesindeyken iki yıl içinde yaklaşık yarıya geriledi.
Yatırım kararı verilirken hâlâ seçici davranılıyor
Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Unan, yapay zekânın artık şirketler için yalnızca bir teknoloji yatırımı olmaktan çıktığını söyledi. Unan, 2025 verilerinin bilişim sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak yatırım kararlarının daha seçici hale geldiğini belirterek, buna rağmen yapay zekâ yatırımlarının hız kesmediğine dikkat çekti. Yapay zekâ gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 58 arttığını ifade eden Unan, şirketlerin artık yapay zekâyı verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü kaydetti.
Her 100 şirketten sadece 8'i gelirini ikiye katladı
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de büyümenin şirketler arasında eşit dağılmaması oldu. 2025 yılında Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin yalnızca yüzde 8'i gelirlerini yüzde 100'ün üzerinde artırabildi. Yılın en yüksek büyüme oranı ise yüzde 323 olarak gerçekleşti. Veriler, sektör genelinde büyümenin devam ettiğini ancak hızlı büyüyen şirket sayısının önceki yıllara göre önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Türkiye'de geliştirilen sektörel yazılımların gelirleri geçen yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. Finans, bankacılık, turizm ve savunma sanayine yönelik geliştirilen yerli çözümler toplam yazılım gelirlerinin yüzde 67'sini oluştururken, sektör büyümesinin de en önemli itici gücü oldu.
Yönetilen hizmetler yükselişe geçti
Araştırmada bu yıl ilk kez yer verilen "Yönetilen Hizmetler" kategorisi de bilişim sektörünün yükselen alanları arasında öne çıktı. Toplam büyüklüğü 3 milyar TL'ye ulaşan kategorinin, yapay zekâ yatırımlarının hızlanması ve kurumların dış kaynak kullanımına yönelmesiyle önümüzdeki dönemde sektörün en hızlı büyüyen alanlarından biri olması bekleniyor. Özlem Unan, yapay zekânın yalnızca yazılım yatırımlarını değil, güçlü altyapı, bulut teknolojileri ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da artırdığına işaret ederek, yönetilen hizmetlerin artık maliyet avantajı sağlayan bir model olmanın ötesinde stratejik dönüşümün önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı.