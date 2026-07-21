Yapay zekâ yatırımları arttı, büyüme yavaşladı

Bilişim dünyasının re­ferans araştırmaları arasında yer alan ‘Bi­lişim 500 – İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın 2025 yılı özet sonuçları açıklandı. Bu yıl "Teknolojinin İpek Yo­lu Anadolu'dan Geçmeli!" te­masıyla 27'ncisi gerçekleş­tirilen araştırma, sektörün büyümesini sürdürdüğünü ancak önceki yıllardaki yük­sek ivmesini koruyamadığı­nı ortaya koydu. Araştırma­ya göre Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin toplam geliri 2025 yılında bir önce­ki yıla göre yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL'ye ulaştı. Buna karşın sektörün büyüme per­formansında belirgin bir ya­vaşlama yaşandı. TL bazın­da büyüme oranı 2023 yılın­da yüzde 88 seviyesindeyken iki yıl içinde yaklaşık yarıya geriledi.

Yatırım kararı verilirken hâlâ seçici davranılıyor

Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetle­rinden Sorumlu Başkan Yar­dımcısı Özlem Unan, yapay zekânın artık şirketler için yalnızca bir teknoloji yatırı­mı olmaktan çıktığını söyle­di. Unan, 2025 verilerinin bi­lişim sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak yatırım kararlarının daha seçici ha­le geldiğini belirterek, buna rağmen yapay zekâ yatırım­larının hız kesmediğine dik­kat çekti. Yapay zekâ gelirle­rinin geçen yıla göre yüzde 58 arttığını ifade eden Unan, şirketlerin artık yapay zekâ­yı verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri ola­rak gördüğünü kaydetti.

Her 100 şirketten sadece 8'i gelirini ikiye katladı

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de büyü­menin şirketler arasında eşit dağılmaması oldu. 2025 yı­lında Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin yalnız­ca yüzde 8'i gelirlerini yüzde 100'ün üzerinde artırabildi. Yılın en yüksek büyüme oranı ise yüzde 323 olarak gerçek­leşti. Veriler, sektör genelin­de büyümenin devam ettiği­ni ancak hızlı büyüyen şirket sayısının önceki yıllara göre önemli ölçüde azaldığını or­taya koydu. Türkiye'de geliş­tirilen sektörel yazılımların gelirleri geçen yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. Finans, ban­kacılık, turizm ve savunma sanayine yönelik geliştirilen yerli çözümler toplam yazı­lım gelirlerinin yüzde 67'si­ni oluştururken, sektör büyü­mesinin de en önemli itici gü­cü oldu.

Yönetilen hizmetler yükselişe geçti

Araştırmada bu yıl ilk kez yer verilen "Yönetilen Hizmetler" kategorisi de bilişim sektörünün yükselen alanları arasında öne çıktı. Toplam büyüklüğü 3 milyar TL'ye ulaşan kategorinin, yapay zekâ yatırımlarının hızlanması ve kurumların dış kaynak kullanımına yönelmesiyle önümüzdeki dönemde sektörün en hızlı büyüyen alanlarından biri olması bekleniyor. Özlem Unan, yapay zekânın yalnızca yazılım yatırımlarını değil, güçlü altyapı, bulut teknolojileri ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da artırdığına işaret ederek, yönetilen hizmetlerin artık maliyet avantajı sağlayan bir model olmanın ötesinde stratejik dönüşümün önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı.