Yapay zekada büyük hedef: 2027'de yatırımlar 1 trilyon dolara ulaşabilir

Bain & Company’nin yayınladığı 2024 Küresel Teknoloji Raporu, küresel yapay zeka pazarının büyüme potansiyelini ortaya koydu. Rapora göre, donanım ve yazılım dahil olmak üzere yapay zeka odaklı teknoloji yatırımları dünya genelinde 700 milyar doları aşarken, 2027'de 780 milyar ile 990 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bu büyümenin yapay zeka çözümlerinin iş süreçlerine entegre edilmesi ile verimlilik artışına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Bain & Company İstanbul Ortağı Armando Guastella, yapay zekanın iş dünyasında bir dönüşüm yarattığını vurguladı. CIO'ların kurumsal ölçekte yapay zeka çözümlerini sürdürebilmeleri gerektiğine değinen Guastella, yapay zekanın hızla gelişen bu dönemde şirketler için bir trendden öte köklü bir değişimi ifade ettiğini belirtti.

Ancak raporda, çip tedarik zincirinde pandemi sonrası sağlanan toparlanmanın, yapay zekanın yüksek bilgi işlem gücü talebiyle yeniden zorluk yaşayabileceği de vurgulandı.

GPU’ların talep artışına yanıt verebilmesi için veri merkezleri ölçeğinde genişlemelere ihtiyaç duyulurken, birçok ülkede veri merkezleri kapasitesinin 50 megawattan 200 megawata çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, yerel yapay zeka modellerinin geliştirilmesi amacıyla birçok hükümetin ulusal güvenlik ve teknoloji ekosistemlerini desteklemek için özel fonlar ayırdığı belirtiliyor.