Yapay zekada büyüyen risk Fed’i de harekete geçirdi: 2008 krizini hatırlattı

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Yapay zeka sektöründe artan yatırımlar ve şirketler arasındaki finansal bağlantılara ilişkin tartışmalara ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, yapay zeka sektörünün finansal sistem açısından taşıyabileceği risklerin daha yakından incelenmesi gerektiğini söyledi.

Schmid'in açıklamaları, yapay zeka ekosistemindeki hızlı büyümenin Fed cephesinde de sistemik risk açısından sorgulanmaya başladığını gösterdi.

Fed'in gündeminde yapay zeka riski

Schmid, Fed'in yapay zeka şirketleri ve bu şirketlerin yaptığı sözleşmelerden oluşan ağın ne kadar büyüdüğünü ve olası bir kriz durumunda kamu müdahalesini gerektirecek bir yapıya dönüşüp dönüşmediğini anlaması gerektiğini belirtti.

Yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına işaret eden Schmid, “Yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarında neler yaşandığını gerçekten anlamaya başlamak için şu soruyu sormamız gerekiyor: Batmasına izin verilemeyecek kadar büyük bir yapay zeka ekosistemine mi doğru ilerliyoruz?” dedi.

2008 krizini hatırlattı

Schmid, değerlendirmesinde 2007-2009 küresel finans krizini de hatırlattı. Söz konusu dönemde bazı büyük finans kuruluşlarının çöküşünün ekonominin geneli üzerinde yaratabileceği etkiler nedeniyle kamu müdahalesine başvurulmuştu.

Yapay zeka sektöründe benzer ölçekte sistemik bir risk oluşup oluşmadığının anlaşılması gerektiğini vurgulayan Schmid, “İçeride ne olduğunu nasıl anlayacağımız konusunda biraz endişeleniyorsunuz. Sistemik bir risk var mı?” ifadelerini kullandı.

Schmid'in açıklamasıyla birlikte yapay zekaya yönelik tartışmalarda yüksek değerlemeler ve dev veri merkezi yatırımlarının yanı sıra sektörün finansal sistem üzerindeki olası etkileri de Fed cephesinde gündeme gelmiş oldu.