Yapay zekada rekabet iyice lokalleşti: Çinli şirketler birbiriyle yarışıyor! Tencent, DeepSeek'i solladı

Tencent Holdings Ltd.'nin geliştirdiği yapay zeka chatbot’u Yuanbao, Apple App Store’da DeepSeek’i geride bırakarak Çin’in en çok indirilen uygulaması oldu. Bu gelişme, ülkedeki yapay zeka rekabetinin hızla kızıştığını bir kez daha gösterdi.

Tencent’in Yuanbao chatbot’u, şirketin Hunyuan yapay zeka modelini ve DeepSeek’in R1 akıl yürütme teknolojisini entegre ederek kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Şu anda App Store’daki en popüler beş ücretsiz uygulamanın üçü yapay zeka destekli chatbot’lardan oluşuyor. ByteDance’in Doubao AI’sı da rekabette kendine yer buluyor.

DeepSeek’in yükselişi ve Alibaba’nın hamlesi

Çin’in yapay zeka pazarında son dönemde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. DeepSeek’in piyasaya sürülmesinin ardından sektördeki rekabet hızlandı ve büyük teknoloji şirketleri yeni yatırımlarını duyurmaya başladı. Alibaba, DeepSeek’in hızla yükselmesinin ardından 53 milyar dolarlık yeni bir yapay zeka yatırımına girişeceğini açıkladı.

Tencent ise DeepSeek’in R1 modelini kendi platformlarına entegre ederek WeChat arama özelliklerinde ve popüler oyunu Peacekeeper Elite’te sanal yardımcı olarak kullanmaya başladı.

Tencent’in gücü: WeChat ve oyun ekosistemi

Şenzhen merkezli Tencent, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olmasının yanı sıra 1.4 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WeChat gibi dev bir platforma sahip. Bu avantaj, şirketin Yuanbao AI chatbot’unu hızla zirveye taşımasına yardımcı oldu.

Tencent, geçtiğimiz hafta DeepSeek’i geride bırakacağını iddia ettiği Hunyuan Turbo AI modelini tanıttı. Yapay zeka alanındaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması beklenirken, Çin teknoloji devleri arasında büyük bir liderlik mücadelesi yaşanıyor.