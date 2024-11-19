Yapay zekâdan küresel ekonomiye 19,9 trilyon dolar
Şirketlerin yapay zekâ yatırımları artarken, araştırmalar 2030 yılına kadar bu alanın küresel ekonomiye 19,9 trilyon dolar katkı sağlayacağını ortaya koydu. Bunun da küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ini oluşturacağı öngördü.
Dijital dönüşümün temelinde büyük veri, robot teknolojileri, otonom araçlar ve yapay zekâ yer alıyor. 2024 yılını 214 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü ile kapatması beklenen yapay zekânın, 2030 yılına kadar 1,4 trilyon dolarlık bir pazara dönüşmesi ve ABD ekonomisinde yüzde 21’lik bir büyümeyi tetiklemesi bekleniyor.
Ayrıca, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye toplamda 19,9 trilyon dolarlık katkı sağlayarak küresel GSYİH’nin yüzde 3,5’ini oluşturması öngörülüyor. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yapay zekâ kullanan şirketlerin oranı 2023 yılında yüzde 5,5 olurken, 2024’te yüzde 4,4’e geriledi.
AGS Global Araştırma’nın CEO’su Ahmet Güler, Türkiye’de yapay zekâ kullanan profesyonellerin yüzde 69,4’ü, yapay zekâyı en çok pazarlama alanında (yüzde 79,6) kullandıklarını belirtti. Güler, stratejik planlama (yüzde 26,9) ve satış departmanları (yüzde 26,9) takip ederken, İnsan Kaynakları (İK) (yüzde 11,5) ve üretim (yüzde 7,7) yapay zekâdan en az yararlanan alanlar olduğuna dikkat çekti. Güler, yapay zekânın üretim, İK ve tedarik zinciri gibi alanlarda sunduğu potansiyelin henüz tam anlamıyla değerlendirilemediğini belirterek, “Bu bağlamda, büyük şirketlerin KOBİ’lere rehberlik etmesi gerektiğine ve Turquality programına yapay zekâ başlıklarının eklenmesinin, KOBİ’lerin dönüşümünü hızlandıracağına vurgu yaptı.