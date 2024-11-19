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 Yapay zekâdan küresel ekonomiye 19,9 trilyon dolar

 Şirketlerin yapay zekâ yatırımları artarken, araştırmalar 2030 yılına kadar bu alanın küresel ekonomiye 19,9 trilyon dolar katkı sağlayacağını ortaya koydu. Bunun da küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ini oluşturacağı öngördü.

Dünya Gazetesi
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Dijital dönüşümün temelinde büyük veri, robot teknolojile­ri, otonom araçlar ve yapay zekâ yer alıyor. 2024 yılını 214 milyar dolar­lık bir pazar büyüklüğü ile kapat­ması beklenen yapay zekânın, 2030 yılına kadar 1,4 trilyon dolarlık bir pazara dönüşmesi ve ABD ekono­misinde yüzde 21’lik bir büyüme­yi tetiklemesi bekleniyor.

Ayrıca, 2030 yılına kadar küresel ekono­miye toplamda 19,9 trilyon dolar­lık katkı sağlayarak küresel GS­YİH’nin yüzde 3,5’ini oluşturma­sı öngörülüyor. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri­ne göre, yapay zekâ kullanan şirket­lerin oranı 2023 yılında yüzde 5,5 olurken, 2024’te yüzde 4,4’e gerile­di.

AGS Global Araştırma’nın CE­O’su Ahmet Güler, Türkiye’de ya­pay zekâ kullanan profesyonellerin yüzde 69,4’ü, yapay zekâyı en çok pazarlama alanında (yüzde 79,6) kullandıklarını belirtti. Güler, stra­tejik planlama (yüzde 26,9) ve sa­tış departmanları (yüzde 26,9) ta­kip ederken, İnsan Kaynakları (İK) (yüzde 11,5) ve üretim (yüzde 7,7) yapay zekâdan en az yararlanan alanlar olduğuna dikkat çekti. Gü­ler, yapay zekânın üretim, İK ve te­darik zinciri gibi alanlarda sunduğu potansiyelin henüz tam anlamıy­la değerlendirilemediğini belirte­rek, “Bu bağlamda, büyük şirketle­rin KOBİ’lere rehberlik etmesi ge­rektiğine ve Turquality programına yapay zekâ başlıklarının eklenme­sinin, KOBİ’lerin dönüşümünü hız­landıracağına vurgu yaptı.