 Yapay zekâdan küresel ekonomiye 19,9 trilyon dolar

Dijital dönüşümün temelinde büyük veri, robot teknolojile­ri, otonom araçlar ve yapay zekâ yer alıyor. 2024 yılını 214 milyar dolar­lık bir pazar büyüklüğü ile kapat­ması beklenen yapay zekânın, 2030 yılına kadar 1,4 trilyon dolarlık bir pazara dönüşmesi ve ABD ekono­misinde yüzde 21’lik bir büyüme­yi tetiklemesi bekleniyor.

Ayrıca, 2030 yılına kadar küresel ekono­miye toplamda 19,9 trilyon dolar­lık katkı sağlayarak küresel GS­YİH’nin yüzde 3,5’ini oluşturma­sı öngörülüyor. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri­ne göre, yapay zekâ kullanan şirket­lerin oranı 2023 yılında yüzde 5,5 olurken, 2024’te yüzde 4,4’e gerile­di.

AGS Global Araştırma’nın CE­O’su Ahmet Güler, Türkiye’de ya­pay zekâ kullanan profesyonellerin yüzde 69,4’ü, yapay zekâyı en çok pazarlama alanında (yüzde 79,6) kullandıklarını belirtti. Güler, stra­tejik planlama (yüzde 26,9) ve sa­tış departmanları (yüzde 26,9) ta­kip ederken, İnsan Kaynakları (İK) (yüzde 11,5) ve üretim (yüzde 7,7) yapay zekâdan en az yararlanan alanlar olduğuna dikkat çekti. Gü­ler, yapay zekânın üretim, İK ve te­darik zinciri gibi alanlarda sunduğu potansiyelin henüz tam anlamıy­la değerlendirilemediğini belirte­rek, “Bu bağlamda, büyük şirketle­rin KOBİ’lere rehberlik etmesi ge­rektiğine ve Turquality programına yapay zekâ başlıklarının eklenme­sinin, KOBİ’lerin dönüşümünü hız­landıracağına vurgu yaptı.