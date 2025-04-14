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Yapı Kredi, 15 bin girişime 100 milyar TL’lik finansman sağlayacak

Girişimciliğin güçlenmesi için programlar yürüten Yapı Kredi, şimdiye kadar desteklediği 60 girişimin 3 milyon doların üzerinde yatırım almasını sağladı. Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ‘İhracatın E-Hali’ ile yerel firmaların ve start up’ların yurt dışına açılma yolculuklarında yanlarında olduklarını söyledi.

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Yapı Kredi, 15 bin girişime 100 milyar TL’lik finansman sağlayacak
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SEVİLAY ÇOBAN

Finansman, girişimle­rin büyüme aşaması­na geçmesinde en et­kili unsurlardan biri olur­ken Yapı Kredi da bu konuda önemli adımlar atmaya de­vam ediyor. Kadın girişim­ciler ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları destekleri fark­lı projeler aracılığıyla sun­duklarını anlatan Yapı Kre­di Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dijitalleşme odaklı bir vizyonla firmala­rın küresel pazarlara açıl­masına katkı sağladıklarını söyledi. Erdoğan, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röpor­tajda bu yıl hayata geçir­dikleri “İhracatın E-Hali” programının detaylarını an­latırken, “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programıyla ka­dın girişimciliği konusunda atılan adımları ve hedefleri­ni aktardı.

KOBİ’lere 427 milyar TL finansman

Yapı Kredi’nin KO­Bİ’ler ve start-up’lar için hayata geçirdiği projele­ri anlatır mısınız? Kaç gi­rişime ne kadarlık bir fi­nansman sağlandı?

Yapı Kredi olarak 80 yıldır tüm müşterilerimizin sür­dürülebilir gelişimini des­teklemek ve işlerini büyüt­mek için çalışıyoruz. Özel­likle tüzel müşterilerimizde dijital kanallarımızı “ana kanal” haline getirmeyi he­defliyoruz. Zamandan ve mekândan bağımsız banka­cılık hizmeti sunmak, tüzel müşterilerimiz için de bü­yük önem taşıyor. KOBİ’ler ve start-up’lara yönelik ola­rak, özellikle yerel firmala­rın gelişimini desteklemeye ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olmaya odaklan­dık. Girişimcilik ekosiste­mini desteklemek ve ino­vasyonu teşvik etmek için FRWRD markasını oluştur­duk. Bu marka altında, Blo­ckchain ve KOBİ çözümleri gibi farklı dikeylerde hızlan­dırma programları düzen­liyoruz. Bu yıl hayata geçir­diğimiz “İhracatın E-Ha­li” programıyla firmaların e-ihracat yolculuğunu da­ha güvenli ve sürdürülebi­lir hale getirmeyi amaçla­dık. Programı Çorlu’da baş­lattık, şimdi ise Türkiye’nin dört bir yanına yayıyoruz. Kadın girişimcilerimizi de unutmadık. “Sınırları Kal­dıran Kadınlar” programıy­la kadın girişimcileri diji­tal dünyada daha rekabet­çi hale getirmeyi ve onların ürünlerini küresel pazar­lara taşımalarını hedefli­yoruz. Ayrıca Alibaba.com ile iş birliği yaparak yakla­şık 250 müşterimizin global pazarlara açılmasını sağla­dık. 2024 yılı itibarıyla KO­Bİ’lere yaklaşık 206 bin adet işlemle 427 milyar TL fi­nansal destek sağladık. Bu­nun 7,5 milyar TL’sini kadın girişimcilerimizin ihracat faaliyetleri için kullandık.

GSYF’nin büyüklüğü 10,3 milyon dolar

Girişim Sermayesi Ya­tırım Fonu’nunuz hak­kında bilgi verir misiniz? Hangi alanlara odakla­nacaksınız?

Girişimcilik ekosistemini desteklemek bizim için bir öncelik. Bankamızda şu an­da 10,3 milyon dolar büyük­lüğünde bir Girişim Serma­yesi Yatırım Fonu (GSYF) bulunuyor. 2025 yılında iki yeni ihraç dönemimiz da­ha olacak. Amacımız, müm­kün olduğunca fazla sayıda yatırım yapılabilir girişime ulaşmak. FRWRD Hızlan­dırma Programı kapsamın­da, özellikle yenilikçi iş mo­dellerine sahip, dijital dö­nüşüm süreçlerine uyumlu ve küresel pazarlarda reka­bet edebilecek girişimlere destek veriyoruz. Uluslara­rası alanda ise Estonya’da Baltık bölgesinin en bü­yük teknoparkı olan Tech­nopol ile 10 yapay zekâ gi­rişimini bir araya getirdik. 2024’te ise Portekiz’de Uni­corn Factory Lisboa iş bir­liğiyle 5 girişimi kapsayan üç günlük bir program dü­zenledik. 2024 itibarıyla, hızlandırma programları­mızı daha da ileri taşıyarak “FRWRD İş Birliği Progra­mı”nı başlattık. Bu program kapsamında 100’den fazla girişim-birim eşleştirme­si gerçekleştirdik ve 17 giri­şimle iş birliği sağladık. Bu­güne kadar FRWRD çatısı altında düzen­lenen programlara 60 girişim katıldı. Ayrı­ca programlarımı­za dahil olan girişim­ler toplamda 3 milyon doların üzerinde yatı­rım aldı. Bu, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Girişimleri fonla­maya devam edeceğiz.

2024’te e-ticaret hacmi %60 arttı

Türkiye’de e-ihracatın gelişimine ilişkin son ra­kamları paylaşır mısınız? Bu konudaki iş birlikleri­nizden söz eder misiniz?

Türkiye’de e-ticaret hac­mi 2023’te bir önceki yıla gö­re yüzde 115 artışla 78 milyar dolara, işlem sayısı ise yak­laşık 6 milyar adede ulaştı. Bu, 2019’dan bu yana e-tica­rette yüzde 92’lik, işlem sa­yısında ise yüzde 44’lük bir artış demek. 2024’te ise e-ti­caret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 60 artış göstere­rek yaklaşık 104 milyar dola­ra ulaştı.

Türkiye’den en çok ihra­cat yapılan sektörler arasın­da tekstil, mobilya ve gıda ürünleri öne çıkarken, özel­likle Avrupa pazarına yapı­lan satışlar, lojistik avantaj­ların etkisiyle kayda değer bir artış gösterdi. Yapı Kredi olarak biliyoruz ki e-ihracat sadece bir satış kanalı değil, ekonomik kalkınmamız için de önemli bir fırsat sunan, son derece gelişmiş bir ihra­cat kanalı. Ülkemizin üretim gücünü dijital dünyanın di­namikleriyle birleştirdiği­mizde, dünya çapında mar­ka haline gelen çok daha fazla girişime şahit olabiliriz. Tür­kiye e-ticarette bölgesel bir lider olma yolunda ilerliyor. Bu büyümenin farkındayız ve firmalarımızın e-ihracat süreçlerini daha etkin yöne­tebilmeleri için yoğun destek sağlıyoruz. Müşterilerimize avantajlı iş birlikleri sunu­yoruz. E-ticaret ve e-ihracat alanlarında Alibaba.com, Ti­cimax, Coniwi, BusinessUp ve Navlungo iş birliklerimiz devam ediyor. Alibaba.com iş birliği bunun güzel bir ör­neği. Ayrıca, firmalarımızın global pazarlara daha rahat erişebilmesi için iş birlikle­ri ve eğitim programları dü­zenliyoruz. Hedefimiz, Tür­kiye’deki firmaları dünya çapında rekabetçi hale getir­mek ve küresel sahnede başa­rılarını artırmak.

'Sınırları Kaldıran Kadınlar'a e-ihracat eğitimi

Kadın girişimciliğini destekle­mek adına atılan adımları anlatır mısınız? Yapı Kredi’nin bu konu­ya bakış açısını, rakamsal verile­ri ve hedeflerini anlatır mısınız?

Kadın girişimciliğinin destek­lenmesi, bir eşitlik meselesinin ötesinde; daha dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin en önemli yollarından biri. Kadınların ekonomiye tam anlamıyla katıldığı bir dünya; daha güçlü bir gelecek anlamı­na geliyor. Dijital dönüşüm, ka­dın girişimciler için yeni kapılar açıyor. 2024’te yaklaşık 10 bin kadın girişimciye toplam 35 mil­yar TL finansman sağladık. Üs­telik bu finansmanın 7,5 milyar TL’lik kısmı ihracat nitelikli ola­rak kadın girişimcilerimize ayrıl­dı.. “Sınırları Kaldıran Kadınlar” program başladığından bu yana 3 yılda yaklaşık 750 kadın giri­şimciye uçtan uca ücretsiz e-ih­racat eğitimi verdik. Başvuru ya­pan 70 adet kadın girişimcimize de birebir danışmanlık hizmeti­ni ücretsiz olarak sunduk. Kadın girişimciler; yurt dışı pazaryer­lerinde satış, şirket kurulumu, online ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gi­bi konularda kapsamlı eğitim­ler aldı. Ayrıca, World Business kart, üye işyeri, çek karnesi ve leasing ürün ve hizmetlerinde çeşitli avantajları bulunan Kadın Girişimci Paketi ile girişimcile­re finansal çözümler de sunduk. 2025’te hedefimiz eriştiğimiz girişimleri %50, finansman des­teğimizi ise %100’ün üzerinde büyütmek. En az 15 bin girişime 70 milyar hatta 100 milyar TL’ye yakın destek sağlayacağız.

Girişimlerin büyüme yolculu­ğunda en büyük engellerden biri finansmana erişim. Yapı Kre­di bu konuda nasıl bir strateji izliyor?

Her zaman müşterimizi odağa alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Özellikle büyüme aşamasında­ki girişimlerin finansmana eri­şimini kolaylaştırmak için farklı çözümler geliştiriyoruz. FRWRD çatısı altında sadece finansal destek değil, aynı zamanda eği­tim, mentorluk ve iş birliği fır­satları da sunuyoruz. Bu sayede girişimlerimiz iş modellerini da­ha sağlam temeller üzerine inşa edebiliyor ve yatırımcılara daha kolay ulaşabiliyorlar. Bunun­la beraber, “Sınırları Kaldıran Kadınlar” ve “İhracatın E-Hali” programlarımızla da girişim­cilere destek sağlıyoruz. Önü­müzdeki dönemde finansmana erişim süreçlerini daha da kolay­laştırmayı ve girişimcilerimizin büyüme yolculuğunda güçlü bir partner olmayı hedefliyoruz.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL