Yapı Kredi, 15 bin girişime 100 milyar TL’lik finansman sağlayacak
Girişimciliğin güçlenmesi için programlar yürüten Yapı Kredi, şimdiye kadar desteklediği 60 girişimin 3 milyon doların üzerinde yatırım almasını sağladı. Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, ‘İhracatın E-Hali’ ile yerel firmaların ve start up’ların yurt dışına açılma yolculuklarında yanlarında olduklarını söyledi.
SEVİLAY ÇOBAN
Finansman, girişimlerin büyüme aşamasına geçmesinde en etkili unsurlardan biri olurken Yapı Kredi da bu konuda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kadın girişimciler ve KOBİ’lere ihtiyaç duydukları destekleri farklı projeler aracılığıyla sunduklarını anlatan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dijitalleşme odaklı bir vizyonla firmaların küresel pazarlara açılmasına katkı sağladıklarını söyledi. Erdoğan, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda bu yıl hayata geçirdikleri “İhracatın E-Hali” programının detaylarını anlatırken, “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programıyla kadın girişimciliği konusunda atılan adımları ve hedeflerini aktardı.
KOBİ’lere 427 milyar TL finansman
Yapı Kredi’nin KOBİ’ler ve start-up’lar için hayata geçirdiği projeleri anlatır mısınız? Kaç girişime ne kadarlık bir finansman sağlandı?
Yapı Kredi olarak 80 yıldır tüm müşterilerimizin sürdürülebilir gelişimini desteklemek ve işlerini büyütmek için çalışıyoruz. Özellikle tüzel müşterilerimizde dijital kanallarımızı “ana kanal” haline getirmeyi hedefliyoruz. Zamandan ve mekândan bağımsız bankacılık hizmeti sunmak, tüzel müşterilerimiz için de büyük önem taşıyor. KOBİ’ler ve start-up’lara yönelik olarak, özellikle yerel firmaların gelişimini desteklemeye ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olmaya odaklandık. Girişimcilik ekosistemini desteklemek ve inovasyonu teşvik etmek için FRWRD markasını oluşturduk. Bu marka altında, Blockchain ve KOBİ çözümleri gibi farklı dikeylerde hızlandırma programları düzenliyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz “İhracatın E-Hali” programıyla firmaların e-ihracat yolculuğunu daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladık. Programı Çorlu’da başlattık, şimdi ise Türkiye’nin dört bir yanına yayıyoruz. Kadın girişimcilerimizi de unutmadık. “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programıyla kadın girişimcileri dijital dünyada daha rekabetçi hale getirmeyi ve onların ürünlerini küresel pazarlara taşımalarını hedefliyoruz. Ayrıca Alibaba.com ile iş birliği yaparak yaklaşık 250 müşterimizin global pazarlara açılmasını sağladık. 2024 yılı itibarıyla KOBİ’lere yaklaşık 206 bin adet işlemle 427 milyar TL finansal destek sağladık. Bunun 7,5 milyar TL’sini kadın girişimcilerimizin ihracat faaliyetleri için kullandık.
GSYF’nin büyüklüğü 10,3 milyon dolar
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nunuz hakkında bilgi verir misiniz? Hangi alanlara odaklanacaksınız?
Girişimcilik ekosistemini desteklemek bizim için bir öncelik. Bankamızda şu anda 10,3 milyon dolar büyüklüğünde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) bulunuyor. 2025 yılında iki yeni ihraç dönemimiz daha olacak. Amacımız, mümkün olduğunca fazla sayıda yatırım yapılabilir girişime ulaşmak. FRWRD Hızlandırma Programı kapsamında, özellikle yenilikçi iş modellerine sahip, dijital dönüşüm süreçlerine uyumlu ve küresel pazarlarda rekabet edebilecek girişimlere destek veriyoruz. Uluslararası alanda ise Estonya’da Baltık bölgesinin en büyük teknoparkı olan Technopol ile 10 yapay zekâ girişimini bir araya getirdik. 2024’te ise Portekiz’de Unicorn Factory Lisboa iş birliğiyle 5 girişimi kapsayan üç günlük bir program düzenledik. 2024 itibarıyla, hızlandırma programlarımızı daha da ileri taşıyarak “FRWRD İş Birliği Programı”nı başlattık. Bu program kapsamında 100’den fazla girişim-birim eşleştirmesi gerçekleştirdik ve 17 girişimle iş birliği sağladık. Bugüne kadar FRWRD çatısı altında düzenlenen programlara 60 girişim katıldı. Ayrıca programlarımıza dahil olan girişimler toplamda 3 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Girişimleri fonlamaya devam edeceğiz.
2024’te e-ticaret hacmi %60 arttı
Türkiye’de e-ihracatın gelişimine ilişkin son rakamları paylaşır mısınız? Bu konudaki iş birliklerinizden söz eder misiniz?
Türkiye’de e-ticaret hacmi 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 78 milyar dolara, işlem sayısı ise yaklaşık 6 milyar adede ulaştı. Bu, 2019’dan bu yana e-ticarette yüzde 92’lik, işlem sayısında ise yüzde 44’lük bir artış demek. 2024’te ise e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 60 artış göstererek yaklaşık 104 milyar dolara ulaştı.
Türkiye’den en çok ihracat yapılan sektörler arasında tekstil, mobilya ve gıda ürünleri öne çıkarken, özellikle Avrupa pazarına yapılan satışlar, lojistik avantajların etkisiyle kayda değer bir artış gösterdi. Yapı Kredi olarak biliyoruz ki e-ihracat sadece bir satış kanalı değil, ekonomik kalkınmamız için de önemli bir fırsat sunan, son derece gelişmiş bir ihracat kanalı. Ülkemizin üretim gücünü dijital dünyanın dinamikleriyle birleştirdiğimizde, dünya çapında marka haline gelen çok daha fazla girişime şahit olabiliriz. Türkiye e-ticarette bölgesel bir lider olma yolunda ilerliyor. Bu büyümenin farkındayız ve firmalarımızın e-ihracat süreçlerini daha etkin yönetebilmeleri için yoğun destek sağlıyoruz. Müşterilerimize avantajlı iş birlikleri sunuyoruz. E-ticaret ve e-ihracat alanlarında Alibaba.com, Ticimax, Coniwi, BusinessUp ve Navlungo iş birliklerimiz devam ediyor. Alibaba.com iş birliği bunun güzel bir örneği. Ayrıca, firmalarımızın global pazarlara daha rahat erişebilmesi için iş birlikleri ve eğitim programları düzenliyoruz. Hedefimiz, Türkiye’deki firmaları dünya çapında rekabetçi hale getirmek ve küresel sahnede başarılarını artırmak.
'Sınırları Kaldıran Kadınlar'a e-ihracat eğitimi
Kadın girişimciliğini desteklemek adına atılan adımları anlatır mısınız? Yapı Kredi’nin bu konuya bakış açısını, rakamsal verileri ve hedeflerini anlatır mısınız?
Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, bir eşitlik meselesinin ötesinde; daha dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmenin en önemli yollarından biri. Kadınların ekonomiye tam anlamıyla katıldığı bir dünya; daha güçlü bir gelecek anlamına geliyor. Dijital dönüşüm, kadın girişimciler için yeni kapılar açıyor. 2024’te yaklaşık 10 bin kadın girişimciye toplam 35 milyar TL finansman sağladık. Üstelik bu finansmanın 7,5 milyar TL’lik kısmı ihracat nitelikli olarak kadın girişimcilerimize ayrıldı.. “Sınırları Kaldıran Kadınlar” program başladığından bu yana 3 yılda yaklaşık 750 kadın girişimciye uçtan uca ücretsiz e-ihracat eğitimi verdik. Başvuru yapan 70 adet kadın girişimcimize de birebir danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. Kadın girişimciler; yurt dışı pazaryerlerinde satış, şirket kurulumu, online ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda kapsamlı eğitimler aldı. Ayrıca, World Business kart, üye işyeri, çek karnesi ve leasing ürün ve hizmetlerinde çeşitli avantajları bulunan Kadın Girişimci Paketi ile girişimcilere finansal çözümler de sunduk. 2025’te hedefimiz eriştiğimiz girişimleri %50, finansman desteğimizi ise %100’ün üzerinde büyütmek. En az 15 bin girişime 70 milyar hatta 100 milyar TL’ye yakın destek sağlayacağız.
Girişimlerin büyüme yolculuğunda en büyük engellerden biri finansmana erişim. Yapı Kredi bu konuda nasıl bir strateji izliyor?
Her zaman müşterimizi odağa alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Özellikle büyüme aşamasındaki girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için farklı çözümler geliştiriyoruz. FRWRD çatısı altında sadece finansal destek değil, aynı zamanda eğitim, mentorluk ve iş birliği fırsatları da sunuyoruz. Bu sayede girişimlerimiz iş modellerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebiliyor ve yatırımcılara daha kolay ulaşabiliyorlar. Bununla beraber, “Sınırları Kaldıran Kadınlar” ve “İhracatın E-Hali” programlarımızla da girişimcilere destek sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde finansmana erişim süreçlerini daha da kolaylaştırmayı ve girişimcilerimizin büyüme yolculuğunda güçlü bir partner olmayı hedefliyoruz.