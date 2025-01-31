Yapı Kredi, 2024'te ekonomiye 1,8 trilyon liralık kaynak sağladı

Yapı Kredi, 2024 yılında kuruluşunun 80. yılını kutlarken ülke ekonomisine 1,8 trilyon lirayı aşan kaynak sağlayarak güçlü finansal performansıyla dikkat çekti. Bankanın toplam nakdi kredi hacmi, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 39 artışla 1,2 trilyon liraya ulaşırken, aktif büyüklüğü ise yüzde 37 artarak 2,6 trilyon lirayı buldu. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,3 trilyon liraya çıktı. Yapı Kredi'nin sermaye yeterlilik rasyosu yasal düzenlemeler dışarıda bırakıldığında yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bankanın küresel belirsizliklere rağmen ülke ekonomisine katkı sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Her türlü ekonomik koşulda müşterilerimizin yanında yer alarak, 2024 yılında ekonomimize 1,8 trilyon lirayı aşan kaynak sağladık. Uluslararası piyasalardan 7 milyar doları aşan finansman temin ederek ülke ekonomisine katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz."

Erün, ayrıca ticari ve KOBİ bankacılığı kapsamında uluslararası piyasalardan sağlanan 3,5 milyar liralık kaynak ile firmalara finansal destek sunduklarını belirtti. Kadın girişimcilerin ihracata başlamalarına olanak sağlayan "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programıyla e-ihracat eğitimleri verildiğini ve yüzlerce kadının ülkemizi uluslararası arenada temsil etmesinin desteklendiğini ifade etti.

Dijital bankacılıkta liderlik

Yapı Kredi Mobil uygulaması, 2024 yılında da bankacılık sektöründe öne çıktı. Uygulama, her 10 müşteriden 9’u tarafından aktif olarak kullanıldı ve 1000’den fazla işlemi bünyesinde barındıran Benim Dünyam platformu 8 milyon kullanıcı tarafından deneyimlendi. Ayrıca, dijital ödeme sistemlerinde 50 milyon işleme ulaşıldı.

Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmaları

Yapı Kredi, ana faaliyet alanı finansın ötesinde, eğitim ve toplumsal kalkınma projelerine de katkıda bulunmaya devam etti. Banka, 2024 yılında "Yarınlara Kartopu" projesini deprem bölgelerinden başlayarak tüm ülkeye yaygınlaştırdı. Ayrıca, Teknolojide Fırsat Eşitliği programı kapsamında 2026 yılına kadar 80 bin kadına teknoloji alanında eğitim verilmesi hedefleniyor.

Yapı Kredi'nin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla öne çıkan finansal göstergeleri ise şu şekilde:

* Toplam aktifler: 2,6 trilyon TL

* Temel bankacılık gelirleri: 104,8 milyar TL

* Toplam nakdi krediler: 1,2 trilyon TL

* Net kâr: 29 milyar TL

* Toplam müşteri mevduatı: 1,3 trilyon TL