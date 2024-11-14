Yapı Kredi Bankası, 1,7 milyar TL'lik alacağını 421 milyon TL'ye sattı
Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası, gecikmiş alacaklarını satmaya karar verdi. Yapı Kredi Bankası tahsil edemedi 1,7 milyar liralık alacağını 421 milyon liraya sekiz varlık yönetimi şirketine sattı.
Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama göndererek gecikmiş alacaklarının satışına dair bilgi verdi.
Açıklamada dün yönetim kurulunun toplandığı, bankanın 30 Eylül itibariyle gecikmiş alacaklarının satılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Buna göre toplamda 1,74 milyar TL'lik tahsili gecikmiş alacak, 421,1 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine satıldı.
Satış yapılan varlık yönetim şirketleri şöyle:
Denge Varlık Yönetim A.Ş.
Emir Varlık Yönetim A.Ş.
EPS Varlık Yönetim A.Ş.
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
GSD Varlık Yönetim A.Ş.
Ortak Varlık Yönetim A.Ş.
Pozitif Varlık Yönetim A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.