Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine oluyor. Yapı Kredi Bankası emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4850 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 6000 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7250 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak.

Ayrıca 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödenecek.

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Yapı Kredi Bankası Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.