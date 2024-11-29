Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den yalanlama geldi

Koç Holding'in grup şirketlerinden Yapı Kredi Bankası'nda elinde tuttuğu hisselerini satmak üzere Katar şirketi QNB'yle masaya oturduğu öne sürüldü.

Koç Holding, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama göndererek iddiaları yalanladı.

Açıklamada, satış için QNB Grubu'yle görüşmede son aşamaya gelindiğine dair haberlerin basında yer aldığı belirtilerek "Daha önce de belirtildiği üzere holding şirketi olarak portföyümüzdeki tüm şirketler ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler faaliyet konumuz gereği her zaman yapılabilmektedir" dendi.

"Ancak yukarıdaki iddialarda belirtilen nitelikte bir görüşme söz konusu değildir" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Diğer taraftan, 13.06.2024 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden Şirketimiz ve Koç Topluluğu ile ilgili olarak çıkan yalan, yanlış, mesnetsiz açıklama ve yorumlara itibar edilmemesini; Şirketimiz ve Koç Topluluğu şirketleri hakkında en doğru bilgilere Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yapılan açıklamalardan ulaşılabileceğini bu vesileyle bir kez daha önemle hatırlatırız."