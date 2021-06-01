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Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevinden ayrıldı

Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcıları Erhan Adalı ve Nurgün Eyüboğlu'nun genel müdür yardımcılığı görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yapı Kredi Bankası'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamız Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı ve Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurgün Eyüboğlu, 1 Haziran 2021 itibarıyla Bankamızdaki genel müdür yardımcılığı görevlerinden ayrılmıştır."

Öte yandan KAP'taki açıklamada, Adalı ve Eyüboğlu'nun yerine gelecek isimlere ilişkin bilgi yer almadı.

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bankacılık