Yapı Kredi CEO'su Erün: İlk altı ayda ülke ekonomisine 1.6 trilyon lirayı aşan kaynak sağladık

Bankacılık sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Yapı Kredi, 80. yılını kutluyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, 1944 yılında kurulan Banka, ilk günden itibaren finans sektöründe önemli bir rol üstlenerek, ülkemiz ekonomisine ve topluma değerli katkılarda bulundu. Bu süreçte hayata geçirdiği yeniliklerle bankacılık sektöründe standartları belirleyen Yapı Kredi, günümüzün pek çok bankacılık uygulamasının da öncüsü oldu.

Yapı Kredi olarak, 80 yıl boyunca müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi yaklaşımlarıyla finans sektöründe öncü bir rol üstlendiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe taşırken, ülkemiz ve toplumumuz için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2024’ün ilk yarısında ülke ekonomisine sağladığımız kaynak 1.6 trilyon lirayı aştı. Her türlü ekonomik koşulda, tecrübemiz ve güçlü finansal yapımızla müşterilerimizin yanında yer alarak, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Her 10 müşteriden 9’u dijital kanalda

Erün, uluslararası alanda Türkiye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni pek çok kez teyit ettiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak, ülkemiz ekonomisinden aldığımız güç ve bankamıza duyulan güven sayesinde, uluslararası işlemlerimiz aracılığıyla son bir yılda ekonomimize 7 milyar dolara yaklaşan kaynak sağladık. Yine bu yıl, Avrupa Birliği içerisinde faaliyetlerini yürütecek ikinci iştirakimiz Yapı Kredi Almanya’nın da bünyemize katılmasıyla, 80. yılımızda öncü hizmetlerimizi bir kez daha sınırlarımızın ötesine taşımış olduk.”

Dijital bankacılık alanındaki öncü ve etkin konumlarını sürdürdüklerini söyleyen Erün, “Yapı Kredi Mobil’i süper uygulamaya dönüştürerek bankacılık sektöründe ufuk açıcı bir işe imza attık. Böylece, müşterilerimize sadece finans alanında değil, finans dışında da ihtiyaç duyulan hizmetleri Yapı Kredi Mobil çatısı altında hızla, kolayca ve güvenle sunduk. Bugün geldiğimiz noktada her 10 müşterimizden 9’u dijital kanallarımızı aktif bir şekilde kullanıyor. Kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaların sonucunda aktif müşteri sayımız da 16 milyonu aştı.” diye konuştu.

Yapı Kredi olarak sadece finansta değil; kültür, sanat ve eğitim alanlarında da ülkemize ve toplumumuza katma değer yaratmak adına çalıştıklarını ifade eden Erün, şöyle konuştu:

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Yarınlara Kartopu projemizi hayata geçirdik. Öncelikli olarak deprem bölgesinde hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu eğitim programıyla, 0-6 yaş aralığındaki çocuklara doğru araç ve eğitim desteği vererek başarılı bireyler olmaları için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yarınlara Kartopu eğitim projemiz ile nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için özveriyle çalışıyoruz.”

Yeşil proje ve yatırımlara verdikleri finansal destekle, sürdürülebilir bir gelecek için en temel katkılardan birini sağladıklarını söyleyen Erün, “Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik alanında kurumsal politika ve stratejilerimizi geliştirirken pek çok ulusal ve uluslararası girişimin de içerisinde yer alıyoruz. Son olarak, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımız ve kapsam 3 finanse edilen emisyonlarımıza yönelik belirlediğimiz emisyon azaltım hedeflerimizi Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) tescil ettirdik.” dedi.