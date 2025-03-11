Yapı Kredi Portföy’den 4 yeni fon

Yapı Kredi Portföy, yatırımcılarına sunduğu fon seçeneklerini genişletmeye devam ediyor. 3 - 12 Şubat tarihleri arasında dört yeni fon halka arz eden şirket, farklı risk profillerine ve yatırım stratejilerine uygun seçenekler sunmayı hedefliyor.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, yeni fonlarla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Uzman yönetici kadromuz, kaliteli hizmet anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımız ile yatırımcılarımızı farklı stratejilere sahip fonlarımızla bir adım öne taşımaya devam ediyoruz. Değişen ekonomik konjonktüre uyum sağlayarak geliştirdiğimiz dört yeni fonumuzu müşterilerimizle buluşturduk."

İşte Yapı Kredi Portföy'ün yeni fonları:

Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fonu (YBH) – 3 Şubat

Bu fon, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı hedefliyor. Fonun toplam değerinin en az %80’i, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen 5-15 yıl vadeli borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yatırılıyor.

Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu (YMH) – 7 Şubat

Bu fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) üzerinden açılan pozisyonlardan getiri sağlamayı amaçlıyor. Yapı Kredi Portföy, fonun TL bazında mevduatın üzerinde mutlak getiri hedeflediğini belirtiyor.

Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fonu (FLS) – 7 Şubat

Bu fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından euro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcılara Avro bazında getiri sunmayı hedefliyor. Ayrıca, yabancı borsa yatırım fonlarında pozisyon alarak uluslararası hisse senedi endekslerinden ek getiri sağlamayı amaçlıyor.

Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (YHI) – 12 Şubat

Şirket, sektör odaklı tematik fonlarına inşaat sektörünü ekleyerek, Borsa İstanbul’da işlem gören inşaat firmalarının büyüme potansiyeline ortak olmayı planlıyor. Fon, inşaat sektörüne yatırım yaparak kıstas üstü getiri elde etmeyi hedefliyor.

Müge Peker, “Zengin ürün portföyümüzü daha da çeşitlendirmeye ve yatırımcılara yenilikçi fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” diyerek, şirketin fon yönetiminde öncü konumunu sürdürdüğünü belirtti.