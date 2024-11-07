Yapı Kredi, sendikasyon kredisi imzaladı

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız 367 gün vadeli 605,4 milyon ABD Doları ve 410,1 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,052 milyar ABD Doları sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

24 ülkeden 45 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %1,75 ve Euribor + %1,50 olarak gerçekleşmiştir."