Yapı Kredi Yatırım’dan 2026 stratejisi: Sis kalkıyor ama yol hâlâ dar

Yapı Kredi Yatırım, 2026 yılına yönelik hisse senedi strateji raporunu yayımladı.

Rapora göre, küresel hisse senedi piyasalarında 2026’ya güçlü bir başlangıç yapılması, ancak yılın ilk çeyreğinde bir tepe oluşumu ve ardından düzeltme ihtimali öne çıkıyor. Yapı Kredi Yatırım, olası geri çekilmelerin uygun seviyelerde alım fırsatı yaratabileceğini, yılın kalan bölümünde ise geniş bantta dalgalı ve taktiksel fırsatların arttığı bir piyasa yapısı bekliyor.

Bölgesel tercihlerde gelişen piyasalar, Çin ve Avrupa öne çıkarken; emtia tarafında altın ve bakırın görünümü pozitif değerlendiriliyor.

Dezenflasyon sürüyor, hızlı gevşeme sınırlı

Raporda Türkiye’nin 2026’ya belirgin bir dezenflasyon süreci içinde girdiği belirtilirken, hizmet enflasyonundaki katılık, gıda fiyatlarındaki oynaklık ve beklentiler nedeniyle para politikasında hızlı bir gevşemenin riskli olabileceği ifade ediliyor.

Yapı Kredi Yatırım, faiz indirimlerinin kademeli ve veri odaklı ilerlemesini; reel faizlerin yılın büyük bölümünde pozitif kalmasını öngörüyor. Raporda 2026 yıl sonu için TÜFE beklentisi yüzde 23,6, politika faizi beklentisi ise yüzde 28,5 olarak paylaşılıyor.

BIST’te tema değil, hisse bazlı seçicilik

Borsa İstanbul için 2026’nın doğrusal bir boğa piyasasından ziyade, seçici hisse performanslarının öne çıkacağı bir yıl olacağı belirtiliyor. Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, rapora ilişkin değerlendirmesinde, 2026 boyunca statik pozisyonlanma yerine taktiksel zamanlama ve seçiciliğin daha fazla değer yaratacağını vurguladı.

Arısoy, küresel hisse piyasalarında ilk çeyrekte zirve oluşumu ve ardından daha sert bir düzeltme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu, ancak böyle bir senaryonun orta vadede alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.

Türkiye hisselerinde bilanço kalitesi öne çıkıyor

Türkiye piyasalarında; maliyet disiplinine sahip, bilanço enflasyonuna sınırlı ölçüde dayanan, talep yapısı istikrarlı ve hacim büyümesi yerine marj korunmasını önceliklendiren şirketlerin tercih edildiği belirtildi.

Yapı Kredi Yatırım’ın analiz kapsamındaki şirketler için belirlediği hedef fiyatlar üzerinden hesaplanan endeks değerinin, yüzde 40 getiri potansiyeline işaret ettiği kaydedildi.

Raporda, 2026 yılında yatırımcıların “neye yatırım yaptıkları kadar, ne zaman yatırım yaptıklarının” da kritik olacağı bir döneme girildiği vurgulanırken, seçici ve disiplinli stratejilerin ön plana çıkacağına dikkat çekildi.