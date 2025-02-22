Yapı Kredi Yatırım'dan iddialara yanıt! 'İşlemleri sadece borsaya iletiyoruz'

Borsa İstanbul'da dün yüzde 2'lik düşüş sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yapı Kredi Yatırım, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, düşüşün ardından sosyal medya ve basında Yapı Kredi Yatırım aleyhinde gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yapı Kredi Yatırım'ın Borsa İstanbul Pay ve VİOP piyasalarında 2018’den bu yana her sene yıllık bazda işlem hacmi lideri olduğu belirtilerek bu doğrultuda da pek çok tarihte borsada en yüksek işlem hacmini gerçekleştiren aracı kurum olarak öne çıktığı kaydedildi.

'VİOP'ta en yüksek alıcı'

Açıklamada, "Söz konusu tarihte de aracılık ettiği toplam işlemlerde, pay piyasasında en yüksek satıcıyken, ilgili türev işlemlerinin gerçekleştiği VİOP piyasasında ise en yüksek alıcı olmuştur" dendi.

'Müşterilerin iletilen emirleri borsaya aktarılıyor'

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca, yatırım kuruluşlarının aracılık faaliyetleri, müşterileri tarafından kendilerine iletilen emirlerin Borsa İstanbul işlem platformuna iletilmesinden ibarettir. Anılan tarihte gerçekleştirilen işlemlerin de büyük çoğunluğu aracılık faaliyeti niteliğinde olup, müşteri karar mekanizmalarına Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

Yapılan işlemlerde uymakla yükümlü olduğumuz düzenlemelere uyum konusunda gerekli özen gösterilmiş olup, Kurumumuz itibarını zedeleyecek yalan, yanlış, mesnetsiz yapılan yorumlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."