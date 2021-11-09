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Yapı Kredi'de ortaklık yapısı değişiyor

UniCredit, Yapı Kredi'deki yüzde 20 payının tamamını satıyor. Koç Holding, yüzde 18 payı 3,5 milyar liraya alacak. Holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için zorunlu pay alım teklifinde bulunulacak. İtalyan bankası UniCredit kalan yüzde 2 payı borsada satacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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UniCredit, Yapı Kredi'deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı satacak. Yüzde 18 pay Koç Holding tarafından 3,5 milyar liraya alınacak. İtalyan bankası UniCredit tarafından yapılan açıklamaya göre geri kalan yüzde 2 pay ise borsada satılacak.

Bu arada Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için holding zorunlu pay alım teklifinde bulunacak. UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Zorunlu pay alım teklifinde bulunacak

UniCredit'e ait Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18'ine denk gelen 1 milyar 520 milyon 469 bin 231 TL nominal değerli Yapı Kredi Bankası paylarının alımına ilişkin kararlarının UniCredit'e iletildiği belirtildi.

 

Holding'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"30.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş., UniCredit S.p.A. ("UniCredit") ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS")  arasında imzalanan YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca   UniCredit  tarafından YKB paylarının satışının planlanması durumunda, belirli  süre ve koşullar ile Koç Holding'in satışa konu payların alımı için ön  teklif verme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit'e ait YKB sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL  nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit'e  iletilmiştir.

YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede  mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir. 

İşlem sonrasında Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan  ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde  belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay  sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacak olup,  kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım  teklifinde bulunulacaktır.
 
Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı
 
1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten  önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin  günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik  ortalaması olan 2,3940 TL'den,
 
2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım  teklifini doğuran pay alımlarında ödenecek 2,2980 TL dahil olmak  üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı  aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan,  düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.

Devrin tamamlanması, BDDK ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki  yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabidir.  Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."