Yapı Kredi’den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

Yapı Kredi, finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 500 milyon dolarlık eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart 2030 vadeli bu ihraç, Türkiye ekonomisine destek sağlamak ve bankanın uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yatırımcılardan büyük ilgi

Yapı Kredi’nin eurobond ihracı, uluslararası yatırımcılardan 3 katından fazla talep gördü. 5 yıl vadeli ve sabit faizli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25 olarak belirlendi ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

Banka yetkilileri, eurobond ihracına gelen yüksek talebin, yatırımcıların Yapı Kredi’ye ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

SPK onayı bekleniyor

Yapı Kredi’nin gerçekleştirdiği eurobond ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından 3 Mart’ta tamamlanacak. Sürecin başarılı bir şekilde ilerlediği ve ihracın bankanın uluslararası piyasalardaki likidite yönetimi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Bu eurobond ihracında Citibank, Deutsche Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, SMBC ve Standard Chartered yetkili kuruluşlar olarak yer aldı.