Yapı Kredi’den 7 milyar dolarlık yurt dışı borçlanma hamlesi

Yapı Kredi, yurt dışı piyasalarda gerçekleştireceği borçlanma aracı ihraçları için üst yönetimi yetkilendirdi. Banka, toplamda 7 milyar dolara kadar ihraç yapılmasını ve bu tutarın 2 milyar dolarlık kısmının özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikte kullanılmasını karara bağladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre söz konusu karar, Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2025 tarihli toplantısında alındı. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç belgesini onaylamasının ardından bir yıl içinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışına yönelik ihraçlar yapılabilecek.

Vade ve faiz seçenekleriyle yapılandırılabilecek

Borçlanma araçlarının, bankanın mevcut Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında ya da bu programdan bağımsız şekilde ihraç edilmesi planlanıyor. Söz konusu ihraçlar; piyasa şartlarına bağlı olarak farklı vadelerde, sabit ve/veya değişken faizli biçimde yapılandırılabilecek.

2 milyar doları özkaynak olarak kullanılabilecek

Toplam ihraç tutarının 2 milyar dolara kadar olan bölümü, "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te yer alan kriterlerin sağlanması halinde, özkaynak hesaplamasında dikkate alınabilecek tahvil veya diğer sermaye piyasası araçları şeklinde değerlendirilebilecek.

Süreçte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile SPK başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kurumlar nezdinde yapılacak tüm başvuru ve işlemler Genel Müdürlüğün sorumluluğunda olacak.

Ayrıca her bir ihraç için para birimi, tutar, faiz oranı, tahkim ve yetki şartları dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, onaylanması ve sözleşmelerin düzenlenmesi de verilen yetki kapsamında yer alıyor.