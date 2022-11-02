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Yapı Kredi'ye 458 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 14 ülkeden 23 bankanın katılımıyla 458 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Yapı Kredi'nin 458 milyon dolarlık bu işleminde, Gebze'de bulunan Yapı Kredi Bankacılık Üssü binasının üzerine yerleştirilecek güneş panelleri ile yenilenebilir enerji üretilmesi ve bankanın dijitalleşme kapsamında onay süreçlerinde kullanılan kağıt tüketiminin azaltılmasına yönelik performans kriterleri de eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sağlanan sendikasyon kredisiyle Türk bankacılık sektörüne ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Küresel olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, ülkemize ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak sağladığımız bu kaynak, dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece ihracatı ve reel sektörü desteklemeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bankanın 210 milyon dolar ve 249 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR+ yüzde 4,25 ve Euribor+ yüzde 4,00 oldu. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, SMBC ve Standard Chartered, aracılığını ise Emirates NBD üstlendi.

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