Yapı malzemeleri ihracatında yüzde 40 artış

08 Ekim 2018

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin ev sahipliğinde, Türkiye Yapı Malzemeleri Komitesi’nin de sponsor olarak destek verdiği, Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Birliği - European International Contractors (EIC) Genel Kurul toplantısı, 85 katılımcı ile İzmir Çeşme’de gerçekleşti. Yılda 2 kez gerçekleşen ve bu yıl da Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı EIC Genel Kurulu toplantısında ‘Gelişmekte Olan Dünyada Altyapı Geliştirmesi için Alternatif Finansman Seçenekleri’ konuşuldu.

Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatında yüzde 40’lık artış var

Yapı malzemeleri sektörünü de değerlendiren Serdar Urfalılar, ihracat rakamlarına bakıldığında Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 41’lik ve değerde yüzde 40’lık artış olduğuna dikkat çekti. Urfalılar, şu bilgileri verdi: “Alt ürün gruplarında değerde en fazla ihracat artışı olan ürün grupları demir-çelik çubuk profil, tel örgü, çit ve borular oldu. Sektörün Ocak-Eylül ihracat rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 4, değerde de yüzde 18 civarında artış bulunuyor” dedi.

Türkiye ihracatında yapı malzemelerinin miktar artışının çok üzerinde değer artışı olduğunun altını çizen Urfalılar, “Rakamlardan da görüldüğü üzere artık daha katma değerli ürünler yapmaya başladık. Cari fazla veren sektörümüzün ihracatı daha da artacaktır. Alt ürün gruplarında 2018 yılının başından beri geçtiğimiz senenin aynı zaman dilimleri kapsamında değerde en fazla ihracatı yapılan ürünler prefabrik yapılar, asansörler ve duvar kağıtları olurken değerde düşüş yaşayan tek ürün yüzde 3 oran ile işlenmiş taşlar oldu” diye konuştu.

Toplantıda, müteahhitlerin hedef pazar olarak defalarca dile getirdiği Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde büyük projeler için imkân olduğu fakat ülkelerdeki bankacılık sistemlerinin yabancı yatırımlar için yetersiz kaldığı veya politik atmosferden dolayı kur dolaylı yatırımların bekletildiği aktarıldı. Ortak rakip olarak görünen Çin için de kendi finansmanı ile gelirken kendi yapı malzemelerini ve iş gücünü getirmesini dünyada büyük işler yapmış Avrupalı müteahhitleri çok zorladığı aktarıldı.

Genel kurulu değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, organizasyonun çok verimli geçtiğini belirtti. Genel Kurul’a çok sayıda sektör temsilcisi ve başkanın da katılım gösterdiğini belirten Urfalılar, “11 ülkeden katılım gerçekleşti. Müteahhitler, gelemeyenlerin pişman olacakları bir hafta sonu geçirdiklerini bizlere söylediler. Bizler için de çok verimli bir genel kurul oldu. Türk yapı malzemelerinin kalitesi ve gücünü anlattık. Ayrıca Turkish Construction Materials standımızı ziyaret eden Eximbank Başkanı’na, Türk Müteahhitler Birliği Başkanı ve yardımcılarına ve EIC Başkanı’na da teşekkür ederim” diye konuştu.

Alternatif finansman seçenekleri değerlendirildi

Toplantıda konu olarak alternatif finansman seçenekleri gibi önemli hususun günümüzde büyük işler yapan müteahhitlerin özel-kamu işbirliği projelerinde en çok cevap aradığı konular arasında olduğuna değinen Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Urfalılar, şöyle devam etti: “Türk müteahhidi, dünyanın birçok yerinde proje yapıyor. Açıkçası bugün bir gurur tablosuna şahit oldum. Toplantıda Summa Group, Yapı Merkezi, Gülermak, Haşemoğlu İnşaat, YDA İnşaat, Doğuş İnşaat, Nurol İnşaat, Tekfen İnşaat, Yüksel İnşaat ve Yenigün İnşaat firmaları buradaydı. Hatta sunumlar bile yapıldı. Yapılan sunumlarda, Türk firmalarının projelerinde birçok müteahhidin alamadığı risklerle girdiği pazarlarda alternatif finansal çözüm seçenekleri gösterildi. Büyük risk diyorum çünkü gidilen ülkeler diğer Avrupalı müteahhitlerin kolay yakınlık kuramadığı ülkeler.”

Portekizli ve Belçikalı firmalardan görüşme talebi

Türk Müteahhitlerinin ENR listesinde ikinci gelmelerine şaşırmayan Müteahhitler, Afrika ve Orta Doğu'ya alanlarında hem kültürel hem de coğrafi olarak en yakının Türkiye olduğunu dile getirdiler. Urfalılar “Türk Yapı Malzemeleri, Avrupa standartlarında ve dünya enleri arasında yer alıyor. Tercih edilmemesi gibi bir endişemiz yok. Sadece bilinmemesi ve farkında olunmaması bizi şu anki durumumuzdan öne götüremiyor. İki yıl önceki genel kurulda yaptığımız konuşmada kendilerini Türkiye Müteahhitler Birliği ile beraber Türkiye’ye davet etmiştik. Bu sene de gerçekleştirdiğimiz konuşmamızda gündemimizde enlerimiz vardı. Sunum sonrası, Portekizli ve Belçikalı firmalar bizzat bizimle görüşerek ülkelerindeki müteahhit firmalarla bir araya gelebileceğimiz organizasyon yapmamız gerektiğini söylediler” dedi.