Yapı müteahhitleri, 9 Eylül’de 15 gün iş durduracak

Mehmet KAYA

ANKARA- Konut ağırlıklı yapı müteahhitlerinin örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durduracak. Konfederasyona üye federasyonların temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da basın toplantısı düzenlendi. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını artışların yüzde 200'leri bulduğunu söyledi. Müteahhitler, 15 gün süreyle yeni sipariş vermeyecek ve üretimi durduracak.

Müteahhitlerin ve hazır betoncuların inşaatların durmaması için çağrısını DÜNYA duyurmuştu. Devletin hareket geçmesini isteyen sektör temsilcileri, ihracatçı çimento firmalarına fon getirilmesini önermişti. Sektörde yaşanan tartışmalar çerçevesinde çimentodaki fiyat artışına ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, konfederasyona üye federasyon temsilcileriyle birlikte Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Salgın döneminde demir-çelik ve çimento fiyatlarındaki aşırı artışlar konusunda yaptıkları itirazlar sonrası, Ekonomi Bakanı Mehmet Muş’un gözetiminde çelik üreticileriyle toplantı yaptıklarını ve eleştirilerinin haklı görüldüğünü belirterek fiyatlarda gerilemeler yaşandığını belirtti.

“Elimde faturalar var”

Buna karşılık çimento sektöründe aynı uzlaşmayı sağlayamadıklarını, kamuoyuna zamların yüksek olmadığı yönündeki açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını belirten Tellioğlu, “Bir sektör büyüğümüze fiyatları sorarken, ‘uğraşma, sana faturayı göndereyim’ dedi.. Başka şey söylemesinler elimde faturalar var, ona göre konuşuyorum” dedi. Tellioğlu, 2020 yılında 4-6. Aylar arasında ton başına liste fiyatının 180 TL iken gerçek satış fiyatının 135 TL olduğunu hatırlattı. Şu anda fiyatların ton başına 450 TL’ye kadar ulaştığını belirten Tellioğlu, “İthal girdiniz mi var dediğimizde, kem-küm ediyorlar. Yani yok. En büyük gider enerji gideridir, elektrik, kok kömürü.. Sonra işçilik, işletme maliyetleri gelir. Şimdi enflasyonu TÜİK biraz aç açıkladı diyelim, TÜİK yüzde 42 diyor inşaat için. Biz yüzde 60 kabul edelim. (Salgın döneminde) o dönemde bir miktar zararına sattı, bize verilen fatura Ankara bölgesi, bölgelere karşı farklı fiyat olabilir, 135 TL’ye bir de yüzde 15-20 iyileştirme ekleyelim adil olmak lazım. Yüzde 60-70 maliyet artışı var. İyileştirme ile birlikte yüzde 80, hadi yüzde 100 olsun, gelinen fiyat 300 TL’dir.. Şu anda satış 400-450 arasında. Bu zammı kabul etmiyoruz” dedi.

Kritik sektörler yabancılara satılırken dikkatli olunmalı: İç pazarda fiyat yükseltiliyor

Tahir Tellioğlu, çimento sektöründe yabancı şirketlerin de önemli bir ağırlığı olduğunu belirterek, Türkiye’de kurulu kapasitenin hem ihracat hem de iç pazarı karşılayacak düzeyde olduğunu, bazı firmaların iç üretimi kısarak fiyatları yükselttiğini ileri sürdü. Tellioğlu, “Adlarına bakmayın, o şirketlerin bazıları yabancı sermaye. Yabancı sermaye düşmanlığı yapmıyoruz, bazı kritik sektörlerde yabancıya satış noktasında dikkatli olunması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

İMKON Başkanı Tellioğlu, çimento üreticilerinin bazı bölgelerde beton santrallerini ele geçirmek için önce düşük fiyatla piyasaya girip mevcut beton üreticilerini satışa zorladığını, ardından da bölgede fiyatları öncekinin de üzerine taşıyarak ilave gelir elde ettiklerini de ileri sürdü.

Rekabet Kurumu’nun konuya ilişkin araştırma yaptığı açıklamasına da değinen Tellioğlu, kurum araştırmasının çok uzun sürdüğünü ve çözüm sağlamaktan uzak kaldığını ileri sürdü.

Konut fiyatları alınamayacak yükseklikte

Çimento fiyatları ve inşaat maliyetlerindeki artışın kendilerini talep yönünden de endişelendirdiğini söyleyen Tellioğlu, 125 metrekare konut maliyetlerinin 1 milyon TL’nin üzerine çıktığını, 1,2-1,5 milyon TL bandına ulaştığını belirterek, Türkiye’deki alım gücünün üzerine çıktığını, bu nedenle de inşaata başlamanın yavaşladığını savundu.