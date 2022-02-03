Yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda müteahhitlik yeterliği yıl sonuna kadar aranmayacak

ANKARA (DÜNYA)- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına ilişkin koşulları düzenleyen yönetmelikte değişiklik gitti. Gerçekleştirilen noter onaylı yapım sözleşmesi düzenlenmesi ile yapı ruhsatı olmayan yapılarda müteahhitlik yeterliliği aranma şartı bu yıl sonuna kadar uzatıldı.

Yönetmelik, standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesini öngörüyor.

Yönetmelik kapsamında müteahhitler, teknik yeterlik, iş yapma tecrübesi ve iş hacimlerine göre A grubundan başlamak üzere 15 grupta sınıflandırılıyor.