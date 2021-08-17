Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 88,4 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2021’in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 65,4 milyon metrekare iken, bunun 38,5 milyon metrekaresi konut, 14,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 12,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek paya ise 47,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip olurken, bunu 4,8 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

İzin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 3,3 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 19, yüzölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 57,1 milyon metrekare iken bunun 31,8 milyon metrekaresi konut, 13,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 11,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

İlk yarıda kullanma amacına göre en yüksek pay yüzde 74,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu. Kullanma amacına göre en yüksek paya 42,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.