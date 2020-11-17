Yapılandırma açıklaması: Büyük kolaylık sağlanacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağını, normalleşme döneminde üzerlerindeki yüklerin hafifletileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Kanunla sigorta, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primlerinin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığıyla ortaya çıkan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu anımsatan Selçuk, yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı.

Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğine ve faiz yerine borçların, Yİ-ÜFE ile güncelleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlanacak. Normalleşme döneminde üzerlerindeki yükler hafifletilecek. SGK'nin yeni prim yapılandırmasıyla örneğin; 2008 yılında 1200 lira anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı ödeyeceği faiz yaklaşık 3 bin 580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3 bin 580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50'lik indirim uygulanabilecek. 31 Aralık 2020'ye kadar kesinleşen idari para cezalarının; anapara borcunun yüzde 50'si silinebilecek ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek. Diğer yandan borçlar, ikişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle ödenebilecek."

"Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını donduruyoruz"

Genel sağlık sigortası borcu olanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini vurgulayan Selçuk, "Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerse borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak." bilgisini verdi.

Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceğini aktaran Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021'e kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.

Başvurular internet üzerinden yapılabilecek

Bakan Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında SGK'ye ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını duyurdu.

İşverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak. Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır."