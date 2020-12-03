Yapılandırma başvuruları 14 gün sonra başladı

Yapılandırma kanununun Resmi Gazete’de yayınlandığı günden itibaren vergi dairelerine giden mükellefler, dilekçe ile başvuru yapıyor ancak bilgisayarlara yazılım yüklenmediği için ödeme planı alamıyorlardı. Bu sorun bugün çözüldü ve 17 Kasım’da yürürlüğe giren, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören düzenlemede başvurular 14 gün sonra bugün başladı.



7256 numaralı kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 31 Aralık 2020’e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabildiği gibi, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecek.

Vergi daireleri bugün öğlen saatleri itibarıyla dilekçe aldıkları mükelleflere ödeme planı da vermeye başladı. Ancak halen internet üzerinden yapılan başvurularda “işleminiz devam ediyor” yazısıyla karşılaşılıyor.

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar bu dönemde ihalelere girmek isteyenlerin, vergi borcundan dolayı teklif vermekte sıkıntı yaşadıklarını, araç muayenesini yaptırmak isteyenlerin de yapılandırma yapılmadığı için muayene randevusu alamadıklarını aktardılar.



Öte yandan yapılandırmanın ilk gününden itibaren vergi dairelerine fiziki olarak başvuran mükellefler de kendilerine somut bir ödeme planı sunulamadığı için, kontrol için defalarca tekrar buralara gitmelerinin de pandemi döneminde, kalabalıkların oluşmasına yol açtığı kaydediliyor.

Vergi, trafik cezaları, prim dahil olmak üzere kamu alacaklarında yeniden yapılandırma imkanı getiren düzenleme 17 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Buna ilişkin uygulama tebliği ise 27 Kasım’da yayınlanmıştı.



GİB tarafından daha önce yayınlanan bilgi notuna göre, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılabiliyor.