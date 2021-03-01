Yapılandırma borcu olanlar bu gece de yasaktan muaf olacak

İçişleri Bakanlığı yapılandırma kapsamında borcu bulunan mükelleflerin bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacaktır."