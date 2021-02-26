Yapılandırma borcu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf olacak

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Kamuya olan borçların yapılandırılmasını öngören 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksitinin ödeme süresi 1 Mart Pazartesi günü doluyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günleri vergi daireleri, yapılandırmada ilk taksitlerinin ödenmesi için açık olacak. Dolayısıyla borcunu yapılandırmış olan mükellefler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Konuya ilişkin genelge, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderildi.

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine “Vergi ve Borç Yapılandırma” konulu genelge gönderildi.

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Bu çerçevede, ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;

yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.

Mükellefler kamuya olan yaklaşık yaklaşık 500 milyar liralık borcun, 200 milyar liralık kısmı için yapılandırma başvurusu yapmışlardı.