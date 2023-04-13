Yapılandırma düzenlemelerine son verilmeli

Özlem SARSIN

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, son zamanlarda vergi yapılandırma yasaları, matrah artırımı, stok işletme hesaplarının düzeltilmesi konularında sıklıkla yasaların çıkarılmaya başlanmasının vergisini düzenli ödeyen mükelleflere haksızlık olduğunu söyleyerek, kayıt dışı ekonominin önüne geçilerek bu tür düzenlemelerin artık son bulması gerektiğini ifade etti.

Zengin, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7440 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un en son yayınlanan kanun olduğunu, son 20 yılda 10’a yakın yasa çıkarıldığına değindi.

7440’ın kapsamlı bir kanun olduğunu, matrah artırımı, yapılandırma ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini kapsadığını söyleyen Zengin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa beyannamesi verilmemiş dönem için bir matrah artırımı söz konusu olduğuna işaret ederek, “Yasa sadece vergi borçlarının yapılandırılmasını içermiyor. Aynı zamanda işletme kayıtlarının düzeltilmesini, matrah artırımını da düzenliyor. Matrah artırımı da son zamanlarda sıklıkla başvurulan bir yöntem oldu. 2022 yılı henüz beyannamesi verilmemiş, defterleri kapatılmamış bir dönem, bununla ilgili matrah artırımı yapılıyor. Bu düzenlemeler vergi uyumu ve bilinci açısından doğru bir uygulamalar değil. Kayıt dışı ekonominin üzerine incelemeleri yoğunlaştırmak bu tür düzenleme ihtiyaçlarını ortadan kaldıracaktır” diye konuştu. Son 20 yılda beyan edilenvergilerin yüzde 15'i miktarında yapılandırma yasaları ile ilave vergi tahsilatı yapıldığını belirten Zengin, 'Umarım 7440 son düzenleme olur" dedi.