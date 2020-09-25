Yapılandırma ekim sonu!

25 Eylül 2020

MEHMET KAYA - ANKARA

Salgın önlemleri kapsamında, vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemeleri, kredi destekleri benzeri önlemlerin süresi sonbahar aylarında dolacak. Ekonomi çevrelerinde vergi ve sigorta borçları için “yeniden yapılandırma” beklentileri dile getiriliyordu. Bu konuda ilk resmi değerlendirme bir grup gazeteciyle bir araya gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, “Ekim ayı sonuçlarına bakarak karar vereceğiz. (Hazine ve Maliye Bakanlığı) Henüz bir görüşme henüz yapmadık” dedi.

Yoğun talepler geldi

“Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız” diyen Zehra Zümrüt Selçuk, buna karşılık, salgının etkisinden kaynaklı olarak çok yoğun taleplerin kendilerine ulaştığını kaydetti. “Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini bir görelim.

Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların birlikte olması gerekiyor” diyen Selçuk, “Bu zor bir yıl oldu..” dedi. Sigorta primlerinin altı ay ertelendiğini, 3 aylık kısmın da normalleşme desteği ile mahsuplaşma imkanı sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, “9 aylık (birikmiş) bir tahsilat.. Pandemiden dolayı bir kısmını almakta zorlanabiliriz. Normalleşmenin rakamlarını, işaretlerini bir görmek lazım. Ekim ayını görmek lazım, okulların da açılmasıyla -hepsi açılmıyor- her şey biraz daha yerine oturmuş olacak. Bunu görmek gerekli” diye konuştu.

Normalleşme işaretleri

Zehra Zümrüt Selçuk, salgında alınan önlemlerdeki gelişmelere bağlı olarak normalleşmenin işaretlerinin görüldüğünü vurguladı. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara bakıldığında, işyerlerinin kısa çalışma uzatması için başvurmadığı işçi sayısının 23 Eylül itibariyle 2 milyon 293 bin kişiye ulaştığını belirtti. Halen devam eden firmaların ise yoğun olarak turizm ve ulaştırma sektörlerinde olduğunu kaydetti.

İstihdam paketi öncelikli

Zehra Zümrüt Selçuk, geçen dönem TBMM’ye gönderilen ancak kısmen yasalaşan “istihdam paketi” konusunda da beklenti içinde olduklarını vurgulayarak, özellikle esnekleşme maddelerinin kadın ve gençlerin istihdamı açısından önemli olduğunu belirtti. Selçuk, TBMM gündeminde bulunan teklifin güncellenerek gündeme gelmesi konusunda kendilerinin de çalışma yaptıklarını açıkladı. Selçuk, istihdam teşviklerinin dağınık ve kullanıcılar açısından karmaşık olduğu eleştirilerini haklı gördüğünü, 19 ayrı paket halinde yürürlükte bulunduklarını vurgulayarak, “Bazıları -5 puanlık indirim gibi- oldukça işlevsel, çalışıyor, bazıları hiç kullanılmıyor. Sadeleştirme konusunda çalışıyoruz" dedi.

Selçuk: İşsizlik fonunda kaynak var



• İşsizlik Sigortası Fonunda yeterli kaynak var: Salgının ilk dönemlerinde 'işsizlik sigortasından tam asgari ücret ödensin" deniliyordu. Hesaplamalar yapılarak kısa çalışma hayata geçirildi, eleştirildi. Şimdi 'fonda para bitirildi’ deniyor. Fon bitmedi, şu anda gerekli harcamalar yapılıyor, bunun için kaynak var.



• Asgari Ücret: Kamu moderatör gibi olmalı, işçi ve işveren pazarlık etmeli görüşündeyim. İşçi sendikaları çok yüksek telaffuz edip beklenti oluşturuyor. Pazarlık biraz daha makul bir seviyede başlamalı.



• Taşeron İşçilerin Geçiş Dönemi: Kamuda 1 Kasım’da bitiyor. Çeşitli talepler var ama haziran ayında belediyelerde sorun çıkmadıysa, şimdi kamuda da çıkmaması lazım. 696 sayılı KHK yürürlükte. Belediyede uygulandı, kamuda da uygulanır.



• Şehit-Gaziler ve yakılarına ödeme: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 6 ödeme kapsamında 17 milyon 878 bin TL ödeme yapıldı.



• Sosyal Yardımlar: Her zaman duyurmuyoruz ama Faz 3 dediğimiz, ihtiyaç sahiplerine e-devlet üzerinden yapılan ödemeler devam ediyor.



• Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı iki tarafı da koruyor: Yıl sonuna kadar uzadı. İşçinin işini kaybetmesini önleyen bir yaklaşım. Diğer yönüyle de işvereni koruyor.



• Normalleşme desteği, kısa çalışmadan yararlanan işçilerin, ileride işini kaybetmesi halinde işsizlik sigortasından faydalanmasını da sağlayacak.