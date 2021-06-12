Yapılandırma ile 100 milyar liralık tahsilat bekleniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren yasaya ilişkin, "Herkesin burada kendine bir yer bulacağını ve bu yasadan yararlanarak borçlarını ödemeleri bakımından rahatlayacaklarını düşünüyorum. Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde." dedi.

Demiröz, yasanın af gibi değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Öncelikle bu af değil, kamunun alacaklarını taksitlendiriyoruz. Vergi, sigorta, belediye-emlak vergileri, trafik cezaları, araç bakımları, öğrenci kredileri gibi çok geniş kapsamlı. Burada devlet diyor ki 'sen 18 taksit ki her taksit 2'şer ayda 1 ödeniyor yani 36 ay vadede bu borçlarını bana öde. Hem yıllık faiz 4,2 hem de 3 yıl vade ile bunu bize öde' diyor. Sosyal devlet anlayışı ile esnafına hem bu salgın sonrası biriken borçların tahsil edilmesi hem de nefes aldırmak açısından yapılan bir düzenleme. " ifadelerini kullandı.